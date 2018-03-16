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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 бер, 2018 06:51
BBC написав: curiousobro написав: BBC написав:
А есть оформившие рассрочку по новым правилам?
Непонятен вопрос.
По новым правилам с комиссией что-ли? Или вообще после 15 го числа?
Да с комис.
Где условия новых правил почитать?
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Додано: Суб 17 бер, 2018 10:20
mustbe написав: Искатель написав:
Довелось мне на днях побывать в одном госучреждении. Там за выполнение одной фигни надо сделать два платежа: один на 54 грн, второй - на 0,51 грн (да-да, на 51 копейку).
Были у меня недавно в ЗАГСе два таких же платежа.
Оплатил в ближайшем привате (20 метров от загса).
За платеж в 50 грн взяли комис около 5 грн.
За 51 коп - около 10 грн комиса.
В загсе - приняли без вопросов
Через терминал комиссия 3 грн. Платил такую сумму за повторное свидетельство в похоронной конторе - приняли без вопросов.
Размер имеет значение.
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Додано: Суб 17 бер, 2018 11:11
Как оказалось, на максимуме лживый льготный период 55дней? Если не закрыть всю сумму в теч.30дней, то плати 60грн, и дальше 25 дней можешь еще попользоваться. Бред.
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mihasik
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Додано: Суб 17 бер, 2018 11:12
mihasik написав:
Как оказалось, на максимуме лживый льготный период 55дней? Если не закрыть всю сумму в теч.30дней, то плати 60грн, и дальше 25 дней можешь еще попользоваться. Бред.
та вы шо? будем знать )
з.ы. на коннекте и эко еще более лживый - 3,5% от суммы долга.
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Додано: Суб 17 бер, 2018 11:18
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 17 бер, 2018 11:40
mihasik написав:
Как оказалось, на максимуме лживый льготный период 55дней? Если не закрыть всю сумму в теч.30дней, то плати 60грн, и дальше 25 дней можешь еще попользоваться. Бред.
А если на єтой парашке лежат собст.средста -то слупят за неиспользование супЭрподукта
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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