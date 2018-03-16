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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5462546354645465>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 889
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
138
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 889
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 06:51

  BBC написав:
  curiousobro написав:
  BBC написав:А есть оформившие рассрочку по новым правилам?

Непонятен вопрос.
По новым правилам с комиссией что-ли? Или вообще после 15 го числа?

Да с комис.

Где условия новых правил почитать?
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 10:20

Re: Альфа-Банк

mustbe написав:
  Искатель написав:Довелось мне на днях побывать в одном госучреждении. Там за выполнение одной фигни надо сделать два платежа: один на 54 грн, второй - на 0,51 грн (да-да, на 51 копейку).

Были у меня недавно в ЗАГСе два таких же платежа.
Оплатил в ближайшем привате (20 метров от загса).
За платеж в 50 грн взяли комис около 5 грн.
За 51 коп - около 10 грн комиса.
В загсе - приняли без вопросов
Через терминал комиссия 3 грн. Платил такую сумму за повторное свидетельство в похоронной конторе - приняли без вопросов.
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:11

Как оказалось, на максимуме лживый льготный период 55дней? Если не закрыть всю сумму в теч.30дней, то плати 60грн, и дальше 25 дней можешь еще попользоваться. Бред.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:12

  mihasik написав:Как оказалось, на максимуме лживый льготный период 55дней? Если не закрыть всю сумму в теч.30дней, то плати 60грн, и дальше 25 дней можешь еще попользоваться. Бред.


та вы шо? будем знать )

з.ы. на коннекте и эко еще более лживый - 3,5% от суммы долга.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:18

  mihasik написав:Как оказалось, на максимуме лживый льготный период 55дней? Если не закрыть всю сумму в теч.30дней, то плати 60грн, и дальше 25 дней можешь еще попользоваться. Бред.

Ну а если юзать тока Рассрочку, да под 3 мес, то выйдет нормальный грейс-55, да еще кешбек 1.5..2% 8) :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:40

МЕЛОЧЬ ПО КАРМАНАМ ТЫРЯТ

  mihasik написав:Как оказалось, на максимуме лживый льготный период 55дней? Если не закрыть всю сумму в теч.30дней, то плати 60грн, и дальше 25 дней можешь еще попользоваться. Бред.

А если на єтой парашке лежат собст.средста -то слупят за неиспользование супЭрподукта :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:03

  IMPRINTER написав:
  mihasik написав:Как оказалось, на максимуме лживый льготный период 55дней? Если не закрыть всю сумму в теч.30дней, то плати 60грн, и дальше 25 дней можешь еще попользоваться. Бред.


та вы шо? будем знать )

з.ы. на коннекте и эко еще более лживый - 3,5% от суммы долга.

Та просто сначала оформляешь,думал что всё изучил, а потом узнаешь что-то новенькое и интересное)
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:04

Манагер сказала,что через МАБ приватовской пополнять,то без комиссии для двух сторон. Правда?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:07

  mihasik написав:Манагер сказала,что через МАБ приватовской пополнять,то без комиссии для двух сторон. Правда?

Нет будет комиссия от 0,5 до 4% (min 5 UAH)
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:17

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:на коннекте и эко еще более лживый - 3,5% от суммы долга.

Наоборот, не так обидно если ошибешься и недоплатишь копейку.
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wig
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