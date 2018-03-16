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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 бер, 2018 12:54
wig написав: IMPRINTER написав:
на коннекте и эко еще более лживый - 3,5% от суммы долга.
Наоборот, не так обидно если ошибешься и недоплатишь копейку.
зато если ошибёшься с датой будет больно
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