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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 889
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
138
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 889
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:54

  wig написав:
  IMPRINTER написав:на коннекте и эко еще более лживый - 3,5% от суммы долга.

Наоборот, не так обидно если ошибешься и недоплатишь копейку.

зато если ошибёшься с датой будет больно
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 13:16

Міжнародний день клієнта

Альфа-Банк Україна та Укрсоцбанк вже вп'яте святкують Міжнародний день клієнта і запрошують всіх клієнтів відвідати відділення банків 19 березня 2018 року.

В цей день для них підготовлені традиційні акційні умови обслуговування:
знижка за кредитами готівкою,
пільговий курс купівлі-продажу готівкової валюти (з 11:00),
акційні умови відкриття та обслуговування пакетів послуг
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 13:22

  BBC написав:
  mihasik написав:Манагер сказала,что через МАБ приватовской пополнять,то без комиссии для двух сторон. Правда?

Нет будет комиссия от 0,5 до 4% (min 5 UAH)

Я говорил ей ~ не верю©
Она уверяла что всё ок )))
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 13:24

  mihasik написав:
  BBC написав:
  mihasik написав:Манагер сказала,что через МАБ приватовской пополнять,то без комиссии для двух сторон. Правда?

Нет будет комиссия от 0,5 до 4% (min 5 UAH)

Я говорил ей ~ не верю©
Она уверяла что всё ок )))

приватовской через П24 за реквізитами.
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 13:25

Re: Альфа-Банк

А сьогодні день Патріка, альфівці, може об'єднаєте з днем клієнта і Мерфіса налиєте, чи хоч віскі? :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 13:26

  Квесторе_поверніться написав:
  mihasik написав:
  BBC написав:Нет будет комиссия от 0,5 до 4% (min 5 UAH)

Я говорил ей ~ не верю©
Она уверяла что всё ок )))

приватовской через П24 за реквізитами.

Тоді min 3 UAH й до 4%.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:29

  BBC написав:акційні умови відкриття та обслуговування пакетів послуг

Очень кстати. Неакційний то придется закрывать, в связи выдавливанием депозитов.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:40

  BBC написав:
  curiousobro написав:
  BBC написав:А есть оформившие рассрочку по новым правилам?

Непонятен вопрос.
По новым правилам с комиссией что-ли? Или вообще после 15 го числа?

Да с комис.

Не думаю, что есть такие.
Осенью перед долларовым ралли можно и подумать о полугодовой, а щас нет смысла.
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