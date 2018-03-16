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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 бер, 2018 12:54
wig написав: IMPRINTER написав:
на коннекте и эко еще более лживый - 3,5% от суммы долга.
Наоборот, не так обидно если ошибешься и недоплатишь копейку.
зато если ошибёшься с датой будет больно
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Додано: Суб 17 бер, 2018 13:16
Альфа-Банк Україна та Укрсоцбанк вже вп'яте святкують Міжнародний день клієнта і запрошують всіх клієнтів відвідати відділення банків 19 березня 2018 року.
В цей день для них підготовлені традиційні акційні умови обслуговування:
знижка за кредитами готівкою,
пільговий курс купівлі-продажу готівкової валюти (з 11:00),
акційні умови відкриття та обслуговування пакетів послуг
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Суб 17 бер, 2018 13:22
BBC написав: mihasik написав:
Манагер сказала,что через МАБ приватовской пополнять,то без комиссии для двух сторон. Правда?
Нет будет комиссия от 0,5 до 4% (min 5 UAH)
Я говорил ей ~ не верю©
Она уверяла что всё ок )))
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mihasik
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Додано: Суб 17 бер, 2018 13:24
mihasik написав: BBC написав: mihasik написав:
Манагер сказала,что через МАБ приватовской
пополнять,то без комиссии для двух сторон. Правда?
Нет будет комиссия от 0,5 до 4% (min 5 UAH)
Я говорил ей ~ не верю©
Она уверяла что всё ок )))
приватовской через П24 за реквізитами.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 17 бер, 2018 13:25
А сьогодні день Патріка, альфівці, може об'єднаєте з днем клієнта і Мерфіса налиєте, чи хоч віскі?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Суб 17 бер, 2018 13:26
Квесторе_поверніться написав: mihasik написав: BBC написав:
Нет будет комиссия от 0,5 до 4% (min 5 UAH)
Я говорил ей ~ не верю©
Она уверяла что всё ок )))
приватовской через П24 за реквізитами.
Тоді min 3 UAH й до 4%.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Суб 17 бер, 2018 14:29
BBC написав:
акційні умови відкриття та обслуговування пакетів послуг
Очень кстати. Неакційний то придется закрывать, в связи выдавливанием депозитов.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Суб 17 бер, 2018 14:40
BBC написав: curiousobro написав: BBC написав:
А есть оформившие рассрочку по новым правилам?
Непонятен вопрос.
По новым правилам с комиссией что-ли? Или вообще после 15 го числа?
Да с комис.
Не думаю, что есть такие.
Осенью перед долларовым ралли можно и подумать о полугодовой, а щас нет смысла.
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curiousobro
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