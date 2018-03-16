Короче, гуляй рванина. Сможете бесплатно оплатить детский сад в день клиента.
Это все, я так понял обещанные бесплатные платежи.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 бер, 2018 17:37
Re: Альфа-Банк
Короче, гуляй рванина. Сможете бесплатно оплатить детский сад в день клиента.
Это все, я так понял обещанные бесплатные платежи.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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