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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5463546454655466

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:37

Re: Альфа-Банк

Короче, гуляй рванина. Сможете бесплатно оплатить детский сад в день клиента.
Это все, я так понял обещанные бесплатные платежи.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:53

Какого числа КБ на максимум начисляется? Всегда одинаково?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:55

Re: Альфа-Банк

1-5 місяця, в основному залежить коли на ці числа вихідні
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 19:30

  chipmunk написав:1-5 місяця, в основному залежить коли на ці числа вихідні

Т.е. если я карту открыл 5.03,то лучше гасить до 5.04,не дожидаясь КБ,могу попасть на 60грн?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 19:41

Re: Альфа-Банк

Еге ж.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 19:55

  Investor_K написав:Alfa_Bank
В ближайшее время планируются депозиты от 5 процентов по валюте?

Судя с того, что с 16.03 снова понизили проценты, то ув. Альфа-банк буду и я, по окончании существующих депо, покупать яйца. :wink:
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 00:13

Re: Альфа-Банк

  ruvex написав:Судя с того, что с 16.03 снова понизили проценты, то ув. Альфа-банк буду и я, по окончании существующих депо, покупать яйца.

та да, как-то Альфа увлеклась с понижением... ставки по долларам сейчас на уровне Привата, Ощада, Эксима и Укргаза, а надёжность - ниже + со своими изменениями по тарифам Альфа с Укрсоцом уже всех задолбали...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 00:20

  ruvex написав:
  Investor_K написав:Alfa_Bank

буду по окончании существующих депо, покупать яйца. :wink:
Какие яйца? Фаберже или куринные? :twisted:
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 07:28

Re: Альфа-Банк

Куриные. Причем поштучно.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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