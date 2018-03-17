Короче, гуляй рванина. Сможете бесплатно оплатить детский сад в день клиента.
Это все, я так понял обещанные бесплатные платежи.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 бер, 2018 17:37
Re: Альфа-Банк
Короче, гуляй рванина. Сможете бесплатно оплатить детский сад в день клиента.
Это все, я так понял обещанные бесплатные платежи.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: Суб 17 бер, 2018 17:55
Re: Альфа-Банк
1-5 місяця, в основному залежить коли на ці числа вихідні
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Суб 17 бер, 2018 19:30
Додано: Суб 17 бер, 2018 19:41
Re: Альфа-Банк
Еге ж.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Суб 17 бер, 2018 19:55
Судя с того, что с 16.03 снова понизили проценты, то ув. Альфа-банк буду и я, по окончании существующих депо, покупать яйца.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 18 бер, 2018 00:13
Re: Альфа-Банк
та да, как-то Альфа увлеклась с понижением... ставки по долларам сейчас на уровне Привата, Ощада, Эксима и Укргаза, а надёжность - ниже + со своими изменениями по тарифам Альфа с Укрсоцом уже всех задолбали...
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Додано: Нед 18 бер, 2018 00:20
Додано: Нед 18 бер, 2018 07:28
Re: Альфа-Банк
Куриные. Причем поштучно.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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