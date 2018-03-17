Каждой нашей транзакцией мы не только экономим деньги, но и спасаем жизни инкассаторов.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 бер, 2018 10:52
Re: Альфа-Банк
Каждой нашей транзакцией мы не только экономим деньги, но и спасаем жизни инкассаторов.
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