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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 бер, 2018 10:52
BBC написав:
Коневод почитает и увеличит необходимое колличество транзакций в десятки раз.
Каждой нашей транзакцией мы не только экономим деньги, но и спасаем жизни инкассаторов.
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wig
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Додано: Нед 18 бер, 2018 14:40
При спробі любої онлайн операції в Альфа банку ось таке виходить:
"Your authentication could not be completed because of a system error. If this happens consistently, please contact your CSR."
Оператор повідомив з МастерК проблеми. Чи є шанс що сьогодні в неділю, вихідний день відновиться робота? Дякую.
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myroslavuas
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Додано: Нед 18 бер, 2018 15:30
BBC написав: ol_zy написав: Искатель написав:
Довелось мне на днях побывать в одном госучреждении. Там за выполнение одной фигни надо сделать два платежа: один на 54 грн, второй - на 0,51 грн (да-да, на 51 копейку).
Но маленькое условие: им нужен обязательно чек из кассы, с круглой печатью и подписью кассира.
На мой вопрос: "А если я принесу Вам распечатку из интернет-банка с печатью?" на меня посмотрели так косо, как будто я ... даже знаю, что предложил.
А теперь собственно вопрос к представителю: если я приду в отделение и принесу две собственноручно распечатанные платежки(уже проведенные банком ранее), поставят мне на них какую-нибудь "круглую печать" и подпись, чтобы в этом гребаном госучреждении остались довольны?
Просто платить через кассу... так, как они там хотели, это по 30 грн за платеж выходит. Честно, жаба давит. Да и в других банках тоже хотят немало.
Alfa_Bank написав:
Искатель, добрый день. Да, поставят.
мне отказали в прошлом году - поставили только прямоугольный штамп и подпись, вот как в ИБ на платежке... Кстати на выписке также отказались поставить.
И кстати, на 0,51 грн вы платеж из ИБ не сделаете...
Мне как то каждый листик ДКБО заверили, а вы кого просили? Круглая печать у начотделения.
то было как-то, когда-то и мне выписку круглой заверяли, в прошлом году именно нач. отделения и отказался ставить, сказал новые правила...
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Додано: Нед 18 бер, 2018 17:26
mihasik написав: chipmunk написав:
1-5 місяця, в основному залежить коли на ці числа вихідні
Т.е. если я карту открыл 5.03,то лучше гасить до 5.04,не дожидаясь КБ,могу попасть на 60грн?
6 числа,если я всё погасил,я могу новый период открывать (расчитываться), или деньги еще могут не провестись?
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Додано: Нед 18 бер, 2018 17:33
mihasik написав: mihasik написав: chipmunk написав:
1-5 місяця, в основному залежить коли на ці числа вихідні
Т.е. если я карту открыл 5.03,то лучше гасить до 5.04,не дожидаясь КБ,могу попасть на 60грн?
6 числа,если я всё погасил,я могу новый период открывать (расчитываться), или деньги еще могут не провестись?
"погасил" это значит провелись
а если провелись, то мона и 5го тратить
каким макаром гасить собрались?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 18 бер, 2018 17:33
mihasik написав: mihasik написав: chipmunk написав:
1-5 місяця, в основному залежить коли на ці числа вихідні
Т.е. если я карту открыл 5.03,то лучше гасить до 5.04,не дожидаясь КБ,могу попасть на 60грн?
6 числа,если я всё погасил,я могу новый период открывать (расчитываться), или деньги еще могут не провестись?
Расчитыватся можно уже 5-го.
Некоторые и 4 го уже рассчитываются .
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curiousobro
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Додано: Нед 18 бер, 2018 18:31
clientage написав:
"погасил" это значит провелись
а если провелись, то мона и 5го тратить
каким макаром гасить собрались?
Через МАБ,картой другого банка.
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mihasik
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Додано: Нед 18 бер, 2018 18:32
curiousobro написав: mihasik написав:
6 числа,если я всё погасил,я могу новый период открывать (расчитываться), или деньги еще могут не провестись?
Расчитыватся можно уже 5-го.
Некоторые и 4 го уже рассчитываются .
.
Как проверить,в альфе что~то долго МАБ обновляется
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mihasik
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Додано: Нед 18 бер, 2018 18:45
mihasik написав: clientage написав:
"погасил" это значит провелись
а если провелись, то мона и 5го тратить
каким макаром гасить собрались?
Через МАБ,картой другого банка.
такая пополняшка(манисенд) будет проводится 2 банк.дня, т.е. гасится начинать нуна 3го апреля, и 5го уже мона пользоваться
А как вы сумму к погашению узнаете, сами рассчитаете, учтетё возможные блокировки? Задолженность под РКО появится в МАБе ток 4го к 21:00.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 18 бер, 2018 19:18
clientage написав: mihasik написав: clientage написав:
"погасил" это значит провелись
а если провелись, то мона и 5го тратить
каким макаром гасить собрались?
Через МАБ,картой другого банка.
такая пополняшка(манисенд) будет проводится 2 банк.дня, т.е. гасится начинать нуна 3го апреля, и 5го уже мона пользоваться
А как вы сумму к погашению узнаете, сами рассчитаете, учтетё возможные блокировки? Задолженность под РКО появится в МАБе ток 4го к 21:00.
Так задолженность после каждой операции, сразу, показывает. А вот выписка обновляется не сразу.
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mihasik
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