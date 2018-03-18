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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5465546654675468>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 10:52

Re: Альфа-Банк

  BBC написав:Коневод почитает и увеличит необходимое колличество транзакций в десятки раз.

Каждой нашей транзакцией мы не только экономим деньги, но и спасаем жизни инкассаторов.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 14:40

При спробі любої онлайн операції в Альфа банку ось таке виходить:
"Your authentication could not be completed because of a system error. If this happens consistently, please contact your CSR."
Оператор повідомив з МастерК проблеми. Чи є шанс що сьогодні в неділю, вихідний день відновиться робота? Дякую.
myroslavuas
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 15:30

  BBC написав:
  ol_zy написав:
  Искатель написав:Довелось мне на днях побывать в одном госучреждении. Там за выполнение одной фигни надо сделать два платежа: один на 54 грн, второй - на 0,51 грн (да-да, на 51 копейку).
Но маленькое условие: им нужен обязательно чек из кассы, с круглой печатью и подписью кассира.
На мой вопрос: "А если я принесу Вам распечатку из интернет-банка с печатью?" на меня посмотрели так косо, как будто я ... даже знаю, что предложил.

А теперь собственно вопрос к представителю: если я приду в отделение и принесу две собственноручно распечатанные платежки(уже проведенные банком ранее), поставят мне на них какую-нибудь "круглую печать" и подпись, чтобы в этом гребаном госучреждении остались довольны?
Просто платить через кассу... так, как они там хотели, это по 30 грн за платеж выходит. Честно, жаба давит. Да и в других банках тоже хотят немало.
  Alfa_Bank написав:Искатель, добрый день. Да, поставят.

мне отказали в прошлом году - поставили только прямоугольный штамп и подпись, вот как в ИБ на платежке... Кстати на выписке также отказались поставить.
И кстати, на 0,51 грн вы платеж из ИБ не сделаете...

Мне как то каждый листик ДКБО заверили, а вы кого просили? Круглая печать у начотделения.

то было как-то, когда-то и мне выписку круглой заверяли, в прошлом году именно нач. отделения и отказался ставить, сказал новые правила...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 17:26

  mihasik написав:
  chipmunk написав:1-5 місяця, в основному залежить коли на ці числа вихідні

Т.е. если я карту открыл 5.03,то лучше гасить до 5.04,не дожидаясь КБ,могу попасть на 60грн?

6 числа,если я всё погасил,я могу новый период открывать (расчитываться), или деньги еще могут не провестись?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 17:33

  mihasik написав:
  mihasik написав:
  chipmunk написав:1-5 місяця, в основному залежить коли на ці числа вихідні

Т.е. если я карту открыл 5.03,то лучше гасить до 5.04,не дожидаясь КБ,могу попасть на 60грн?

6 числа,если я всё погасил,я могу новый период открывать (расчитываться), или деньги еще могут не провестись?

"погасил" это значит провелись
а если провелись, то мона и 5го тратить
каким макаром гасить собрались?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 17:33

  mihasik написав:
  mihasik написав:
  chipmunk написав:1-5 місяця, в основному залежить коли на ці числа вихідні

Т.е. если я карту открыл 5.03,то лучше гасить до 5.04,не дожидаясь КБ,могу попасть на 60грн?

6 числа,если я всё погасил,я могу новый период открывать (расчитываться), или деньги еще могут не провестись?


Расчитыватся можно уже 5-го.
Некоторые и 4 го уже рассчитываются .
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 18:31

  clientage написав:"погасил" это значит провелись
а если провелись, то мона и 5го тратить
каким макаром гасить собрались?

Через МАБ,картой другого банка.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 18:32

  curiousobro написав:
  mihasik написав:6 числа,если я всё погасил,я могу новый период открывать (расчитываться), или деньги еще могут не провестись?


Расчитыватся можно уже 5-го.
Некоторые и 4 го уже рассчитываются .
.
Как проверить,в альфе что~то долго МАБ обновляется
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 18:45

  mihasik написав:
  clientage написав:"погасил" это значит провелись
а если провелись, то мона и 5го тратить
каким макаром гасить собрались?

Через МАБ,картой другого банка.

такая пополняшка(манисенд) будет проводится 2 банк.дня, т.е. гасится начинать нуна 3го апреля, и 5го уже мона пользоваться
А как вы сумму к погашению узнаете, сами рассчитаете, учтетё возможные блокировки? Задолженность под РКО появится в МАБе ток 4го к 21:00.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:18

  clientage написав:
  mihasik написав:
  clientage написав:"погасил" это значит провелись
а если провелись, то мона и 5го тратить
каким макаром гасить собрались?

Через МАБ,картой другого банка.

такая пополняшка(манисенд) будет проводится 2 банк.дня, т.е. гасится начинать нуна 3го апреля, и 5го уже мона пользоваться
А как вы сумму к погашению узнаете, сами рассчитаете, учтетё возможные блокировки? Задолженность под РКО появится в МАБе ток 4го к 21:00.

Так задолженность после каждой операции, сразу, показывает. А вот выписка обновляется не сразу.
mihasik
 
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