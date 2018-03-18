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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:28
mihasik,
желаем Вам не стать спонсором.
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Додано: Нед 18 бер, 2018 19:33
А если договор 14-го, а карту выдали 15-го, когда РД и когда гасить?
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any4key
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Додано: Нед 18 бер, 2018 19:46
any4key написав:
А если договор 14-го, а карту выдали 15-го, когда РД и когда гасить?
Смотреть нуна дату договора, она в МАБе отображается
А шо за карта, и шо гасить?
... делайте хоть что-нибудь!
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