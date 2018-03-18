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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5465546654675468

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:28

mihasik,
желаем Вам не стать спонсором.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3056
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 206 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:33

Re: Альфа-Банк

А если договор 14-го, а карту выдали 15-го, когда РД и когда гасить?
any4key
 
Повідомлень: 17
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Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:46

  any4key написав:А если договор 14-го, а карту выдали 15-го, когда РД и когда гасить?

Смотреть нуна дату договора, она в МАБе отображается
А шо за карта, и шо гасить? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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З нами з: 08.12.07
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Подякували: 2710 раз.
 
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  #<1 ... 5465546654675468
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