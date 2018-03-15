Искатель написав:Довелось мне на днях побывать в одном госучреждении. Там за выполнение одной фигни надо сделать два платежа: один на 54 грн, второй - на 0,51 грн (да-да, на 51 копейку).
Были у меня недавно в ЗАГСе два таких же платежа. Оплатил в ближайшем привате (20 метров от загса). За платеж в 50 грн взяли комис около 5 грн. За 51 коп - около 10 грн комиса. В загсе - приняли без вопросов
Вы угадали. Да, надо копию свитедельства о рождении сделать. В "Привате" - не вопрос сделать, но надо стоять очередь с полчаса + не хочу переплачивать, если могу сам сделать платеж через МАБ. Потому и задал вопрос.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель написав:Довелось мне на днях побывать в одном госучреждении. Там за выполнение одной фигни надо сделать два платежа: один на 54 грн, второй - на 0,51 грн (да-да, на 51 копейку). Но маленькое условие: им нужен обязательно чек из кассы, с круглой печатью и подписью кассира. На мой вопрос: "А если я принесу Вам распечатку из интернет-банка с печатью?" на меня посмотрели так косо, как будто я ... даже знаю, что предложил.
А теперь собственно вопрос к представителю: если я приду в отделение и принесу две собственноручно распечатанные платежки(уже проведенные банком ранее), поставят мне на них какую-нибудь "круглую печать" и подпись, чтобы в этом гребаном госучреждении остались довольны? Просто платить через кассу... так, как они там хотели, это по 30 грн за платеж выходит. Честно, жаба давит. Да и в других банках тоже хотят немало.
Искатель, добрый день. Да, поставят.
мне отказали в прошлом году - поставили только прямоугольный штамп и подпись, вот как в ИБ на платежке... Кстати на выписке также отказались поставить. И кстати, на 0,51 грн вы платеж из ИБ не сделаете...
Спасибо за информацию! Вопрос снят. Просто хотелось понимать расклад. Большое спасибо всем, кто ответил.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель написав:Довелось мне на днях побывать в одном госучреждении. Там за выполнение одной фигни надо сделать два платежа: один на 54 грн, второй - на 0,51 грн (да-да, на 51 копейку).
Были у меня недавно в ЗАГСе два таких же платежа. Оплатил в ближайшем привате (20 метров от загса). За платеж в 50 грн взяли комис около 5 грн. За 51 коп - около 10 грн комиса. В загсе - приняли без вопросов
Через терминал комиссия 3 грн. Платил такую сумму за повторное свидетельство в похоронной конторе - приняли без вопросов.
Мне в ЗАГСе поставили жесткое условие: "С круглой печатью и подписью кассира".
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Полицейские задержали двух мужчин, которые ограбили терминал самообслуживания в помещении банка. Злоумышленники выбрали выходной день, чтобы не привлекать к себе внимание.
В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о краже из терминала самообслуживания, который расположен в помещении банка на бульваре Перова. О преступлении стало известно работнику финансового учреждения, который получил сигнал срабатывания сигнализации.
По информации начальника Днепровского управления полиции Александра Кузьмина, первыми на место прибыли патрульные, которые задержали двух человек с вещественными доказательствами. Впоследствии сотрудник банка подтвердил факт кражи денег, но окончательная сумма материального ущерба устанавливается.
«По предварительным данным, из терминала исчезло несколько десятков тысяч гривен. Однако в карманах задержанных мы обнаружили и изъяли около четырех тысяч гривен. Поэтому ждем заключения ревизионной комиссии, а пока выясняем все детали произошедшего », – отметил правоохранитель.
Задержанные – 35-летний местный житель и 25-летний уроженец Запорожской области – в содеянном сознались. Они рассказали, как выбрали помещение, попали в него и похитили деньги. Ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей, а один из них совершил кражу, находясь под домашним арестом за совершение аналогичного преступления в Оболонском районе.