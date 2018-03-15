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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5466546754685469>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:28

mihasik,
желаем Вам не стать спонсором.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:33

Re: Альфа-Банк

А если договор 14-го, а карту выдали 15-го, когда РД и когда гасить?
any4key
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:46

  any4key написав:А если договор 14-го, а карту выдали 15-го, когда РД и когда гасить?

Смотреть нуна дату договора, она в МАБе отображается
А шо за карта, и шо гасить? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 20:41

clientage карта Максимум, в МАБ пишет Договір від 15.03.2018
any4key
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 20:48

  any4key написав:clientage карта Максимум, в МАБ пишет Договір від 15.03.2018

Ну эт вар. как у mihasik :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:00

  mustbe написав:
  Искатель написав:Довелось мне на днях побывать в одном госучреждении. Там за выполнение одной фигни надо сделать два платежа: один на 54 грн, второй - на 0,51 грн (да-да, на 51 копейку).

Были у меня недавно в ЗАГСе два таких же платежа.
Оплатил в ближайшем привате (20 метров от загса).
За платеж в 50 грн взяли комис около 5 грн.
За 51 коп - около 10 грн комиса.
В загсе - приняли без вопросов


:) Вы угадали. Да, надо копию свитедельства о рождении сделать. В "Привате" - не вопрос сделать, но надо стоять очередь с полчаса + не хочу переплачивать, если могу сам сделать платеж через МАБ. Потому и задал вопрос.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:02

  ol_zy написав:
  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:Довелось мне на днях побывать в одном госучреждении. Там за выполнение одной фигни надо сделать два платежа: один на 54 грн, второй - на 0,51 грн (да-да, на 51 копейку).
Но маленькое условие: им нужен обязательно чек из кассы, с круглой печатью и подписью кассира.
На мой вопрос: "А если я принесу Вам распечатку из интернет-банка с печатью?" на меня посмотрели так косо, как будто я ... даже знаю, что предложил.

А теперь собственно вопрос к представителю: если я приду в отделение и принесу две собственноручно распечатанные платежки(уже проведенные банком ранее), поставят мне на них какую-нибудь "круглую печать" и подпись, чтобы в этом гребаном госучреждении остались довольны?
Просто платить через кассу... так, как они там хотели, это по 30 грн за платеж выходит. Честно, жаба давит. Да и в других банках тоже хотят немало.

Искатель, добрый день. Да, поставят.

мне отказали в прошлом году - поставили только прямоугольный штамп и подпись, вот как в ИБ на платежке... Кстати на выписке также отказались поставить.
И кстати, на 0,51 грн вы платеж из ИБ не сделаете...

Спасибо за информацию! Вопрос снят.
Просто хотелось понимать расклад.
Большое спасибо всем, кто ответил.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:03

  2XL написав:
mustbe написав:
  Искатель написав:Довелось мне на днях побывать в одном госучреждении. Там за выполнение одной фигни надо сделать два платежа: один на 54 грн, второй - на 0,51 грн (да-да, на 51 копейку).

Были у меня недавно в ЗАГСе два таких же платежа.
Оплатил в ближайшем привате (20 метров от загса).
За платеж в 50 грн взяли комис около 5 грн.
За 51 коп - около 10 грн комиса.
В загсе - приняли без вопросов
Через терминал комиссия 3 грн. Платил такую сумму за повторное свидетельство в похоронной конторе - приняли без вопросов.


Мне в ЗАГСе поставили жесткое условие: "С круглой печатью и подписью кассира".
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:04

  wig написав:
  BBC написав:Коневод почитает и увеличит необходимое колличество транзакций в десятки раз.

Каждой нашей транзакцией мы не только экономим деньги, но и спасаем жизни инкассаторов.

насчёт инкассаторов может быть вы и правы, а насчёт экономии денег мне кажется утверждение ложное...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:33

В Киеве ограбили банк

Полицейские задержали двух мужчин, которые ограбили терминал самообслуживания в помещении банка. Злоумышленники выбрали выходной день, чтобы не привлекать к себе внимание.

В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о краже из терминала самообслуживания, который расположен в помещении банка на бульваре Перова. О преступлении стало известно работнику финансового учреждения, который получил сигнал срабатывания сигнализации.

По информации начальника Днепровского управления полиции Александра Кузьмина, первыми на место прибыли патрульные, которые задержали двух человек с вещественными доказательствами. Впоследствии сотрудник банка подтвердил факт кражи денег, но окончательная сумма материального ущерба устанавливается.

«По предварительным данным, из терминала исчезло несколько десятков тысяч гривен. Однако в карманах задержанных мы обнаружили и изъяли около четырех тысяч гривен. Поэтому ждем заключения ревизионной комиссии, а пока выясняем все детали произошедшего », – отметил правоохранитель.

Задержанные – 35-летний местный житель и 25-летний уроженец Запорожской области – в содеянном сознались. Они рассказали, как выбрали помещение, попали в него и похитили деньги. Ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей, а один из них совершил кражу, находясь под домашним арестом за совершение аналогичного преступления в Оболонском районе.

https://antikor.com.ua/articles/227085-v_kieve_ograbili_bank
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