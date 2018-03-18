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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5466546754685469

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:35

  guntherhouse777 написав:mihasik,
желаем Вам не стать спонсором.

М-даа уж,в привате 25~го гасишь и всё з@#бись)
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:35

Так не банк же ограбили, а айбокс ;)
sola
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:36

  sola написав:Так не банк же ограбили, а айбокс ;)

Я просто разместил объяву (с) :-)
В другом источнике более подробно указали именно на айбокс
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:46

Re: Альфа-Банк

МАБ что-то не работает. У всех так?
Вроде, спать ему еще рановато...
С уважением
Oльga1
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 22:10

Re: Альфа-Банк

  Искатель написав:Мне в ЗАГСе поставили жесткое условие: "С круглой печатью и подписью кассира".

Они нарушают закон. Уже некоторое время никто не имеет права требовать печати на документах.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 22:42

  Сибарит написав:
  Искатель написав:Мне в ЗАГСе поставили жесткое условие: "С круглой печатью и подписью кассира".

Они нарушают закон. Уже некоторое время никто не имеет права требовать печати на документах.


более то, квитанция - это документ для плательщика, т.е. для меня - они максиму могут потребовать ее ксерокопию, но не оригинал ... оригинал должен быть у того кто указан в графе плательщик, а не получатель.
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IMPRINTER
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