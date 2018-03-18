|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:35
guntherhouse777 написав:
mihasik,
желаем Вам не стать спонсором.
М-даа уж,в привате 25~го гасишь и всё з@#бись)
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 179
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:35
Так не банк же ограбили, а айбокс
-
sola
-
-
- Повідомлень: 3939
- З нами з: 02.03.09
- Подякував: 456 раз.
- Подякували: 451 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:36
sola написав:
Так не банк же ограбили, а айбокс
Я просто разместил объяву (с)
В другом источнике более подробно указали именно на айбокс
Всё IMHO
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 5131
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 3366 раз.
- Подякували: 971 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:46
МАБ что-то не работает. У всех так?
Вроде, спать ему еще рановато...
С уважением
-
Oльga1
-
-
- Повідомлень: 769
- З нами з: 24.06.10
- Подякував: 131 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 бер, 2018 22:10
Искатель написав:
Мне в ЗАГСе поставили жесткое условие: "С круглой печатью и подписью кассира".
Они нарушают закон. Уже некоторое время никто не имеет права требовать печати на документах.
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 2847
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 434 раз.
- Подякували: 737 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 18 бер, 2018 22:42
Сибарит написав: Искатель написав:
Мне в ЗАГСе поставили жесткое условие: "С круглой печатью и подписью кассира".
Они нарушают закон. Уже некоторое время никто не имеет права требовать печати на документах.
более то, квитанция - это документ для плательщика, т.е. для меня - они максиму могут потребовать ее ксерокопию, но не оригинал ... оригинал должен быть у того кто указан в графе плательщик, а не получатель.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 33871
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5405 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|30267
|3726181
|
|
|9209
|1786050
|
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|12661
|2452695
|
Нед 18 бер, 2018 18:24
BBC
реклама
|