Искатель написав:Мне в ЗАГСе поставили жесткое условие: "С круглой печатью и подписью кассира".
Они нарушают закон. Уже некоторое время никто не имеет права требовать печати на документах.
более то, квитанция - это документ для плательщика, т.е. для меня - они максиму могут потребовать ее ксерокопию, но не оригинал ... оригинал должен быть у того кто указан в графе плательщик, а не получатель.
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myroslavuas написав:При спробі любої онлайн операції в Альфа банку ось таке виходить: "Your authentication could not be completed because of a system error. If this happens consistently, please contact your CSR." Оператор повідомив з МастерК проблеми. Чи є шанс що сьогодні в неділю, вихідний день відновиться робота? Дякую.
Доброго ранку. Робота сервісів Р2Р переказів відновлена 18.03 в 15:10. Причина непрацездатності: збій з боку MasterCard.