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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 бер, 2018 11:15
chipmunk написав:
В маб загадковп акція 'будь-який платіж безкоштовно'. Що це було?
Я так думаю, что СЭП по реквизитам с кредитки в счет лимита без комиссии.
Да?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 11:17
wig написав: chipmunk написав:
В маб загадковп акція 'будь-який платіж безкоштовно'. Що це було?
Я так думаю, что СЭП по реквизитам с кредитки в счет лимита без комиссии.
Да?
а с 20 ого марта выполз из грейся
никому не верю
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sens
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Додано: Пон 19 бер, 2018 11:20
sens написав: wig написав: chipmunk написав:
В маб загадковп акція 'будь-який платіж безкоштовно'. Що це було?
Я так думаю, что СЭП по реквизитам с кредитки в счет лимита без комиссии.
Да?
а с 20 ого марта выполз из грейся
вот-вот, без комисс и без... грейся
аХция называется "соГРЕЙ Аллу ГРЕЙсом!"
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 19 бер, 2018 11:21
Какой акционный курс с 11 часов?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 19 бер, 2018 11:23
clientage написав:
аХция называется "соГРЕЙ Аллу ГРЕЙсом!
Чот акции ни разу не свинорыльские. Хотя, может, плохо копаем.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Пон 19 бер, 2018 11:47
Мы благодарим вас за то, что вы выразили доверие, поручив нам решение своих непростых проблем. Желаем вам быть всегда успешными. Ваше доверие и рекомендации – наш главный и бесценный капитал.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 11:54
chipmunk написав:
В маб загадковп акція 'будь-який платіж безкоштовно'. Що це було?
Доброго дня. Сьогодні 19 березня в My Alfa - Bank відключена комісія в платежах за:
- мобільний зв'язок і телефонія;
- інтернет і ТБ;
- оплата дитячих садків;
- комуналка.
Комісія за перекази з карти на карту, у тому числі за кредитні кошти між своїми рахунками - не змінюється.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в Пон 19 бер, 2018 11:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 11:54
Alfa_Bank написав:
Мы благодарим вас за то, что вы выразили доверие, поручив нам решение своих непростых проблем. Желаем вам быть всегда успешными. Ваше доверие и рекомендации – наш главный и бесценный капитал.
Да пожалуйста. Может Вы нам подробнее меню огласите? Ну чтобы знать к какому сегодня столу приглашаете, особенно в некиевских отделениях...
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Додано: Пон 19 бер, 2018 11:57
Може між картками перекази робите, а не переклади? )) Бо то наче як між кишенями виглядає, чи може картки різною мовою розмовляють?..
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Додано: Пон 19 бер, 2018 12:19
Alfa_Bank написав: chipmunk написав:
В маб загадковп акція 'будь-який платіж безкоштовно'. Що це було?
Доброго дня. Сьогодні 19 березня в My Alfa - Bank відключена комісія в платежах за:
- мобільний зв'язок і телефонія;
- інтернет і ТБ;
- оплата дитячих садків;
- комуналка.
Комісія за перекази з карти на карту, у тому числі за кредитні кошти між своїми рахунками - не змінюється
.
Ви хотіли сказати не знімається
?
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