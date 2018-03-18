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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5468546954705471>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:15

Re: Альфа-Банк

  chipmunk написав:В маб загадковп акція 'будь-який платіж безкоштовно'. Що це було?

Я так думаю, что СЭП по реквизитам с кредитки в счет лимита без комиссии.
Да?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:17

  wig написав:
  chipmunk написав:В маб загадковп акція 'будь-який платіж безкоштовно'. Що це було?

Я так думаю, что СЭП по реквизитам с кредитки в счет лимита без комиссии.
Да?

а с 20 ого марта выполз из грейся :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:20

  sens написав:
  wig написав:
  chipmunk написав:В маб загадковп акція 'будь-який платіж безкоштовно'. Що це було?

Я так думаю, что СЭП по реквизитам с кредитки в счет лимита без комиссии.
Да?

а с 20 ого марта выполз из грейся :mrgreen:

вот-вот, без комисс и без... грейся
аХция называется "соГРЕЙ Аллу ГРЕЙсом!" :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:21

Какой акционный курс с 11 часов?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:23

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:аХция называется "соГРЕЙ Аллу ГРЕЙсом!

Чот акции ни разу не свинорыльские. Хотя, может, плохо копаем.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:47

С днем клиента!

Мы благодарим вас за то, что вы выразили доверие, поручив нам решение своих непростых проблем. Желаем вам быть всегда успешными. Ваше доверие и рекомендации – наш главный и бесценный капитал.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:54

  chipmunk написав:В маб загадковп акція 'будь-який платіж безкоштовно'. Що це було? :)

Доброго дня. Сьогодні 19 березня в My Alfa - Bank відключена комісія в платежах за:
- мобільний зв'язок і телефонія;
- інтернет і ТБ;
- оплата дитячих садків;
- комуналка.
Комісія за перекази з карти на карту, у тому числі за кредитні кошти між своїми рахунками - не змінюється.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Пон 19 бер, 2018 11:59, всього редагувалось 1 раз.
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Подякував: 8 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:54

  Alfa_Bank написав:Мы благодарим вас за то, что вы выразили доверие, поручив нам решение своих непростых проблем. Желаем вам быть всегда успешными. Ваше доверие и рекомендации – наш главный и бесценный капитал.

Да пожалуйста. Может Вы нам подробнее меню огласите? Ну чтобы знать к какому сегодня столу приглашаете, особенно в некиевских отделениях...
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:57

Re: Альфа-Банк

Може між картками перекази робите, а не переклади? )) Бо то наче як між кишенями виглядає, чи може картки різною мовою розмовляють?..
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:19

  Alfa_Bank написав:
  chipmunk написав:В маб загадковп акція 'будь-який платіж безкоштовно'. Що це було? :)

Доброго дня. Сьогодні 19 березня в My Alfa - Bank відключена комісія в платежах за:
- мобільний зв'язок і телефонія;
- інтернет і ТБ;
- оплата дитячих садків;
- комуналка.
Комісія за перекази з карти на карту, у тому числі за кредитні кошти між своїми рахунками - не змінюється.

Ви хотіли сказати не знімається?
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