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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 бер, 2018 12:23
Квесторе_поверніться написав: Alfa_Bank написав: chipmunk написав:
В маб загадковп акція 'будь-який платіж безкоштовно'. Що це було?
Доброго дня. Сьогодні 19 березня в My Alfa - Bank відключена комісія в платежах за:
- мобільний зв'язок і телефонія;
- інтернет і ТБ;
- оплата дитячих садків;
- комуналка.
Комісія за перекази з карти на карту, у тому числі за кредитні кошти між своїми рахунками - не змінюється
.
Ви хотіли сказати не знімається
?
Не змінюється!
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 19 бер, 2018 12:25
Пізно, вчора все сплатив на пейхабі
вперше, до речі, вдалося провести 5 платежів екокартою, минулі рази чомусь 3 в день і усе, алла з хабом кивали один на одного...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Пон 19 бер, 2018 12:38
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