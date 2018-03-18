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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5468546954705471

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:23

  Квесторе_поверніться написав:
  Alfa_Bank написав:
  chipmunk написав:В маб загадковп акція 'будь-який платіж безкоштовно'. Що це було? :)

Доброго дня. Сьогодні 19 березня в My Alfa - Bank відключена комісія в платежах за:
- мобільний зв'язок і телефонія;
- інтернет і ТБ;
- оплата дитячих садків;
- комуналка.
Комісія за перекази з карти на карту, у тому числі за кредитні кошти між своїми рахунками - не змінюється.

Ви хотіли сказати не знімається?

Не змінюється!
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:25

Re: Альфа-Банк

Пізно, вчора все сплатив на пейхабі :) вперше, до речі, вдалося провести 5 платежів екокартою, минулі рази чомусь 3 в день і усе, алла з хабом кивали один на одного...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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  #<1 ... 5468546954705471
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