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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 бер, 2018 12:23
Квесторе_поверніться написав: Alfa_Bank написав: chipmunk написав:
В маб загадковп акція 'будь-який платіж безкоштовно'. Що це було?
Доброго дня. Сьогодні 19 березня в My Alfa - Bank відключена комісія в платежах за:
- мобільний зв'язок і телефонія;
- інтернет і ТБ;
- оплата дитячих садків;
- комуналка.
Комісія за перекази з карти на карту, у тому числі за кредитні кошти між своїми рахунками - не змінюється
.
Ви хотіли сказати не знімається
?
Не змінюється!
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 19 бер, 2018 12:25
Пізно, вчора все сплатив на пейхабі
вперше, до речі, вдалося провести 5 платежів екокартою, минулі рази чомусь 3 в день і усе, алла з хабом кивали один на одного...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 19 бер, 2018 13:08
А на танчики есть акция сегодня?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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DENVER_S
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Додано: Пон 19 бер, 2018 13:12
DENVER_S написав:
А на танчики есть акция сегодня?
Конкретно танчики не спрашивал. Хотел добку - сказали без всяких акций.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 13:15
DENVER_S написав:
А на танчики есть акция сегодня?
DENVER_S, добрый день. Нету.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 19 бер, 2018 13:29
Был седня в отделении.
У девушек настроение абсолютно не праздничное - обсуждали втык из-за жалобы клиента.
Думал перейти на льготный пакет. Сказали что акция только для вновь открываемых пакетов. Перейти с одного пакета на другой не считается. Как узнал что нужно закрывать/открывать ради льготы в пол года сразу перехотелось дергаться.
Льготный курс даже не спрашивал - до лета не интересно. Платежи делаю в портмоне.
В общем какой повод такие и плюшки.
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mephala
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Додано: Пон 19 бер, 2018 13:32
mephala написав:
В общем какой повод такие и плюшки.
А канхфеееты?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 19 бер, 2018 13:35
clientage написав: mephala написав:
В общем какой повод такие и плюшки.
А канхфеееты?
Нипредложили
Я не рискнул разбить их дружную женскую кампанию.Тем более они были не в духе.
А требовать канафеты у женщины не в духе - ну это, я не враг своему здоровью
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mephala
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Додано: Пон 19 бер, 2018 13:41
mephala написав:
Как узнал что нужно закрывать/открывать ради льготы в пол года сразу перехотелось дергаться.
Где это? Мне сказали, что закроется через 45 дней, а акция заканчивается сегодня. Мне по любому закрывать нужно - готов дернутся.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Пон 19 бер, 2018 13:44
У меня комфорт. Закрыть его и открыть акционную ультру сказали не вопрос.
Карты только забрать нужно дня через три.
Хотя мне та ультра и нафик не нужна по большому счету.
Если бы пляки-пастернаки не наставили комиссий за снятие депозита я бы вообще даже и не думал про смену пакета.
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mephala
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БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
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Пон 19 бер, 2018 13:48
isen
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