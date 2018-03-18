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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5469547054715472

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:46

  mephala написав:Карты только забрать нужно дня через три.

В каком отделении, если не секрет, согласились такое провернуть?
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:48

Re: Альфа-Банк

Не должно зависеть от отделения. Менеджер по внутренней линии консультировалась с кем то. А лучше пусть офпред прокомментирует для надежности действительно ли можно в один день закрыть/открыть
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:51

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:Не должно зависеть от отделения.

В родном отделении отказались за 1 минуту. На горячке дольше - там 3 разных специалиста держали меня на линии пол-часа, но тоже сказали, что по акции не откроют.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:44

  mephala написав:Не должно зависеть от отделения. Менеджер по внутренней линии консультировалась с кем то. А лучше пусть офпред прокомментирует для надежности действительно ли можно в один день закрыть/открыть

mephala, добрый день. Акция действует только для новых клиентов, т.е. для клиентов, у которых на момент обращения, нет действующих (любых) Пакетов услуг.
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