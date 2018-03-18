В каком отделении, если не секрет, согласились такое провернуть?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 бер, 2018 13:46
В каком отделении, если не секрет, согласились такое провернуть?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Пон 19 бер, 2018 13:48
Re: Альфа-Банк
Не должно зависеть от отделения. Менеджер по внутренней линии консультировалась с кем то. А лучше пусть офпред прокомментирует для надежности действительно ли можно в один день закрыть/открыть
Додано: Пон 19 бер, 2018 13:51
Re: Альфа-Банк
В родном отделении отказались за 1 минуту. На горячке дольше - там 3 разных специалиста держали меня на линии пол-часа, но тоже сказали, что по акции не откроют.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Пон 19 бер, 2018 14:44
mephala, добрый день. Акция действует только для новых клиентов, т.е. для клиентов, у которых на момент обращения, нет действующих (любых) Пакетов услуг.
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