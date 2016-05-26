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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5470547154725473

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:15

Такі подаруночки я люблю!

  -VICTOR- написав:..да действительно, я вот посмотрел что тут на День клиента и пришел к выводу - что НИЧЕГО...) как то праздник не задался..) :wink:

Чого це не задався? :P Пані Алла сьогодні підвищила ліміт козаку! :D А кілька днів тому моїй мамі. Дякую пані Алла за привітання! :) Працюйте й далі на користь козакові! :D
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:16

  clientage написав:Де мая канхфета?! Альфа, и шо у вас марХетинГ делает? :roll:

А мені вже дали на цукерки... :lol:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлень: 24968
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1453 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:18

Alfa_Bank, по Карбону теж акціі немає?
Viteos
 
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:39

  Viteos написав:Alfa_Bank, по Карбону теж акціі немає?

Доброго дня. Ні, немає.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:59

  Alfa_Bank написав:
  Viteos написав:Alfa_Bank, по Карбону теж акціі немає?

Доброго дня. Ні, немає.

А що з цвкавим курсом €?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:24

Re: Альфа-Банк

По обычной операции по карте "Максимум" от 1кгрн получил смс с предложением стандартной рассрочки на 3 мес. без комиссии - все как обычно, но в дописке есть ссылка на сайт Альфы, где можно за разовую мзду увеличить срок рассрочки до 6, 9 и 12 мес. Если принять, что кроме одноразовой комиссии нет дополнительных платежей, то предложение выгодно (эквивалент скидки от 8 до 14% после вычета одноразовой комиссии), но как оно в действительности? Кто пользовался - мзда реально одноразовая или что-то списывается дополнительно во время стандартных ежемесячных списаний пары копеек на протяжении срока выплаты рассрочки?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:29

  pharus написав:По обычной операции по карте "Максимум" от 1кгрн получил смс с предложением стандартной рассрочки на 3 мес. без комиссии - все как обычно, но в дописке есть ссылка на сайт Альфы, где можно за разовую мзду увеличить срок рассрочки до 6, 9 и 12 мес. Если принять, что кроме одноразовой комиссии нет дополнительных платежей, то предложение выгодно (эквивалент скидки от 8 до 14% после вычета одноразовой комиссии), но как оно в действительности? Кто пользовался - мзда реально одноразовая или что-то списывается дополнительно во время стандартных ежемесячных списаний пары копеек на протяжении срока выплаты рассрочки?

Одноразовая экв. Кредита под 16% годовых
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:51

Re: Альфа-Банк

  Козак-характерник написав:Працюйте й далі на користь козакові!


(с) НЕ питай що держава(банк) зробить для тебе, питай що ти зробив для держави
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https://upcoin.com/?ID=150f400b
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