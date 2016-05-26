Чого це не задався? Пані Алла сьогодні підвищила ліміт козаку! А кілька днів тому моїй мамі. Дякую пані Алла за привітання! Працюйте й далі на користь козакові!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 бер, 2018 15:15
Такі подаруночки я люблю!
Чого це не задався? Пані Алла сьогодні підвищила ліміт козаку! А кілька днів тому моїй мамі. Дякую пані Алла за привітання! Працюйте й далі на користь козакові!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 19 бер, 2018 15:16
А мені вже дали на цукерки...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 19 бер, 2018 15:39
Додано: Пон 19 бер, 2018 15:59
А що з цвкавим курсом €?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 19 бер, 2018 16:24
Re: Альфа-Банк
По обычной операции по карте "Максимум" от 1кгрн получил смс с предложением стандартной рассрочки на 3 мес. без комиссии - все как обычно, но в дописке есть ссылка на сайт Альфы, где можно за разовую мзду увеличить срок рассрочки до 6, 9 и 12 мес. Если принять, что кроме одноразовой комиссии нет дополнительных платежей, то предложение выгодно (эквивалент скидки от 8 до 14% после вычета одноразовой комиссии), но как оно в действительности? Кто пользовался - мзда реально одноразовая или что-то списывается дополнительно во время стандартных ежемесячных списаний пары копеек на протяжении срока выплаты рассрочки?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Пон 19 бер, 2018 16:29
Одноразовая экв. Кредита под 16% годовых
Щось мені з ТАС "щастить"
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