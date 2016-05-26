Додано: Пон 19 бер, 2018 16:24

По обычной операции по карте "Максимум" от 1кгрн получил смс с предложением стандартной рассрочки на 3 мес. без комиссии - все как обычно, но в дописке есть ссылка на сайт Альфы, где можно за разовую мзду увеличить срок рассрочки до 6, 9 и 12 мес. Если принять, что кроме одноразовой комиссии нет дополнительных платежей, то предложение выгодно (эквивалент скидки от 8 до 14% после вычета одноразовой комиссии), но как оно в действительности? Кто пользовался - мзда реально одноразовая или что-то списывается дополнительно во время стандартных ежемесячных списаний пары копеек на протяжении срока выплаты рассрочки?

Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.