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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 бер, 2018 18:29
Andrew75 Альфа сама визначає - коли , скільки і кому
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Додано: Пон 19 бер, 2018 18:37
Andrew75
У меня пролежала полтора года нетронутая. раз и добавили 3000 к старому лимиту. Без спроса.
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