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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5471547254735474

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:29

Andrew75 Альфа сама визначає - коли , скільки і кому
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:37

Andrew75

У меня пролежала полтора года нетронутая. раз и добавили 3000 к старому лимиту. Без спроса. :lol:
Ratatui
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  #<1 ... 5471547254735474
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