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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 бер, 2018 18:29
Andrew75 Альфа сама визначає - коли , скільки і кому
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Додано: Пон 19 бер, 2018 18:37
Andrew75
У меня пролежала полтора года нетронутая. раз и добавили 3000 к старому лимиту. Без спроса.
Додано: Пон 19 бер, 2018 19:46
Ні, не ініціював. Вже четвертий раз підіймають. Майже в 2 рази більше стало у порівнянні з первісним лімітом. Мамі перший раз підняли за увесь час. Карти активно юзаються.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 19 бер, 2018 20:38
Постные блюда, однако.
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