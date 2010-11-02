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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5471547254735474

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:29

Andrew75 Альфа сама визначає - коли , скільки і кому
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-VICTOR-
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Повідомлень: 6626
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:37

Andrew75

У меня пролежала полтора года нетронутая. раз и добавили 3000 к старому лимиту. Без спроса. :lol:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 19:46

  Andrew75 написав:А Ви якось ініціювали підняття ліміту, чи вони самостійно підняли? Мені та родичам ще ніколи не піднімала Альфа ліміт.

Ні, не ініціював. Вже четвертий раз підіймають. Майже в 2 рази більше стало у порівнянні з первісним лімітом. Мамі перший раз підняли за увесь час. Карти активно юзаються.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 20:38

  Alfa_Bank написав:
  chipmunk написав:В маб загадковп акція 'будь-який платіж безкоштовно'. Що це було? :)

Доброго дня. Сьогодні 19 березня в My Alfa - Bank відключена комісія в платежах за:
- мобільний зв'язок і телефонія;
- інтернет і ТБ;
- оплата дитячих садків;
- комуналка.
Комісія за перекази з карти на карту, у тому числі за кредитні кошти між своїми рахунками - не змінюється.

Постные блюда, однако.
guntherhouse777
 
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