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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 бер, 2018 18:29
Andrew75 Альфа сама визначає - коли , скільки і кому
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Додано: Пон 19 бер, 2018 19:46
Andrew75 написав:
А Ви якось ініціювали підняття ліміту, чи вони самостійно підняли? Мені та родичам ще ніколи не піднімала Альфа ліміт.
Ні, не ініціював. Вже четвертий раз підіймають. Майже в 2 рази більше стало у порівнянні з первісним лімітом. Мамі перший раз підняли за увесь час. Карти активно юзаються.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: Пон 19 бер, 2018 20:38
Alfa_Bank написав: chipmunk написав:
В маб загадковп акція 'будь-який платіж безкоштовно'. Що це було?
Доброго дня. Сьогодні 19 березня в My Alfa - Bank відключена комісія в платежах за:
- мобільний зв'язок і телефонія;
- інтернет і ТБ;
- оплата дитячих садків;
- комуналка.
Комісія за перекази з карти на карту, у тому числі за кредитні кошти між своїми рахунками - не змінюється.
Постные блюда, однако.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 09:14
мне тоже долго не поднимали. недавно подняли на 20%
насколько я понял подняли так как задолженность по карте не падала ниже 50% от кредлимита в течении двух месяцев.
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mephala
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Додано: Вів 20 бер, 2018 09:20
mephala написав:
мне тоже долго не поднимали. недавно подняли на 20%
насколько я понял подняли так как задолженность по карте не падала ниже 50% от кредлимита в течении двух месяцев.
Нее, у меня постоянно задолженность, как вы изволили выразиться, ниже 50% от кредлимита, но тоже на 3к подняли.
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WachtAmRhein
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Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
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