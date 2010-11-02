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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5472547354745475>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:29

Andrew75 Альфа сама визначає - коли , скільки і кому
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:37

Andrew75

У меня пролежала полтора года нетронутая. раз и добавили 3000 к старому лимиту. Без спроса. :lol:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 19:46

  Andrew75 написав:А Ви якось ініціювали підняття ліміту, чи вони самостійно підняли? Мені та родичам ще ніколи не піднімала Альфа ліміт.

Ні, не ініціював. Вже четвертий раз підіймають. Майже в 2 рази більше стало у порівнянні з первісним лімітом. Мамі перший раз підняли за увесь час. Карти активно юзаються.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 20:38

  Alfa_Bank написав:
  chipmunk написав:В маб загадковп акція 'будь-який платіж безкоштовно'. Що це було? :)

Доброго дня. Сьогодні 19 березня в My Alfa - Bank відключена комісія в платежах за:
- мобільний зв'язок і телефонія;
- інтернет і ТБ;
- оплата дитячих садків;
- комуналка.
Комісія за перекази з карти на карту, у тому числі за кредитні кошти між своїми рахунками - не змінюється.

Постные блюда, однако.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 09:14

Re: Альфа-Банк

мне тоже долго не поднимали. недавно подняли на 20%
насколько я понял подняли так как задолженность по карте не падала ниже 50% от кредлимита в течении двух месяцев.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 09:20

  mephala написав:мне тоже долго не поднимали. недавно подняли на 20%
насколько я понял подняли так как задолженность по карте не падала ниже 50% от кредлимита в течении двух месяцев.


Нее, у меня постоянно задолженность, как вы изволили выразиться, ниже 50% от кредлимита, но тоже на 3к подняли.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:47

Re: Альфа-Банк

Подскажите пожалуйста, практикует ли Альфа-Банк звонки на мобильный с неопределяемого номера с вопросами типа "У вас через пару дней заканчивается депозит, скажите что планируете дальше делать? Продлевать? Сами сможете через МАБ? И т.д."
Вроде раньше звонили и просто напоминали, и вроде номер определялся... Хотя я могу ошибаться - банков много, я - один. Просто если это действительно из банка звонили, как понять что это не мошенники какие-нибудь? Ничего такого вроде не спрашивали, что интересует мошенников, но все таки, почему номер скрыт? У клиента есть кодовое слово к примеру и другая известная только ему информация, по которой банк может его идентифицировать, а клиенту как идентифицировать звонящего?
Девочка была вежливой, если что, наказывать никого не надо, просто как понять что она именно тот человек, которым представилась? Спасибо.
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:51

Re: Альфа-Банк

  adamsmittttt написав:... как понять что она именно тот человек, которым представилась?

А никак не понять :( Ничо не рассказывать про свои депо, поблагодарить и усьо
Мона попробовать узнать её операторский номер и перезвонить через 0800 :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:53

adamsmittttt

Мне тоже звонят из Альфы когда депо заканчивается, так что это ок, но номер при этом вроде бы не был скрыт, не помню уже.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:55

Re: Альфа-Банк

Є в них така фішка, дзвонять з прихованих номерів.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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