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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 бер, 2018 18:29
Andrew75 Альфа сама визначає - коли , скільки і кому
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Додано: Пон 19 бер, 2018 18:37
Andrew75
У меня пролежала полтора года нетронутая. раз и добавили 3000 к старому лимиту. Без спроса.
Додано: Пон 19 бер, 2018 19:46
Ні, не ініціював. Вже четвертий раз підіймають. Майже в 2 рази більше стало у порівнянні з первісним лімітом. Мамі перший раз підняли за увесь час. Карти активно юзаються.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 19 бер, 2018 20:38
Постные блюда, однако.
Додано: Вів 20 бер, 2018 09:14
Re: Альфа-Банк
мне тоже долго не поднимали. недавно подняли на 20%
насколько я понял подняли так как задолженность по карте не падала ниже 50% от кредлимита в течении двух месяцев.
Додано: Вів 20 бер, 2018 09:20
Додано: Вів 20 бер, 2018 10:47
Re: Альфа-Банк
Подскажите пожалуйста, практикует ли Альфа-Банк звонки на мобильный с неопределяемого номера с вопросами типа "У вас через пару дней заканчивается депозит, скажите что планируете дальше делать? Продлевать? Сами сможете через МАБ? И т.д."
Вроде раньше звонили и просто напоминали, и вроде номер определялся... Хотя я могу ошибаться - банков много, я - один. Просто если это действительно из банка звонили, как понять что это не мошенники какие-нибудь? Ничего такого вроде не спрашивали, что интересует мошенников, но все таки, почему номер скрыт? У клиента есть кодовое слово к примеру и другая известная только ему информация, по которой банк может его идентифицировать, а клиенту как идентифицировать звонящего?
Девочка была вежливой, если что, наказывать никого не надо, просто как понять что она именно тот человек, которым представилась? Спасибо.
Додано: Вів 20 бер, 2018 10:51
Re: Альфа-Банк
А никак не понять Ничо не рассказывать про свои депо, поблагодарить и усьо
Мона попробовать узнать её операторский номер и перезвонить через 0800
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 20 бер, 2018 10:53
adamsmittttt
Мне тоже звонят из Альфы когда депо заканчивается, так что это ок, но номер при этом вроде бы не был скрыт, не помню уже.
Додано: Вів 20 бер, 2018 10:55
Re: Альфа-Банк
Є в них така фішка, дзвонять з прихованих номерів.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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