Додано: Вів 20 бер, 2018 10:47

Подскажите пожалуйста, практикует ли Альфа-Банк звонки на мобильный с неопределяемого номера с вопросами типа "У вас через пару дней заканчивается депозит, скажите что планируете дальше делать? Продлевать? Сами сможете через МАБ? И т.д."

Вроде раньше звонили и просто напоминали, и вроде номер определялся... Хотя я могу ошибаться - банков много, я - один. Просто если это действительно из банка звонили, как понять что это не мошенники какие-нибудь? Ничего такого вроде не спрашивали, что интересует мошенников, но все таки, почему номер скрыт? У клиента есть кодовое слово к примеру и другая известная только ему информация, по которой банк может его идентифицировать, а клиенту как идентифицировать звонящего?

Девочка была вежливой, если что, наказывать никого не надо, просто как понять что она именно тот человек, которым представилась? Спасибо.