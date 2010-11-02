Додано: Вів 20 бер, 2018 10:55

у меня был такой случай с бегемотом

звонят с (056) *** ** ** и начинают выпытывать данные для идентификации клиента. что бы ответить на мою заявку оставленную ранее на гарячке.

я в ответ - извините а как я могу быть уверен что вы представляете банк что бы называть вам идентификационные данные?

мне в ответ с таким апломбом - вы не знаете что (056) *** ** ** это приват звонит?

я чуть не поперхнулся. спрашую в ответ - а где этот ваш номер телефона можно в открытом доступе посмотреть что бы убедится что это номер привата? я только 3700 знаю.

в ответ - тишина. так что проблема не только аллы. менеджеры звонят со своих рабочих телефонов на прямую клиенту и варианта только два в этой ситуации - или ложить трубку или просто верить что вам звонят из банка.