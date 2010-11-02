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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5472547354745475

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:55

Re: Альфа-Банк

у меня был такой случай с бегемотом
звонят с (056) *** ** ** и начинают выпытывать данные для идентификации клиента. что бы ответить на мою заявку оставленную ранее на гарячке.
я в ответ - извините а как я могу быть уверен что вы представляете банк что бы называть вам идентификационные данные?
мне в ответ с таким апломбом - вы не знаете что (056) *** ** ** это приват звонит?
я чуть не поперхнулся. спрашую в ответ - а где этот ваш номер телефона можно в открытом доступе посмотреть что бы убедится что это номер привата? я только 3700 знаю.
в ответ - тишина. так что проблема не только аллы. менеджеры звонят со своих рабочих телефонов на прямую клиенту и варианта только два в этой ситуации - или ложить трубку или просто верить что вам звонят из банка.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:01

Re: Альфа-Банк

  adamsmittttt написав:Ничего такого вроде не спрашивали, что интересует мошенников, но все таки, почему номер скрыт?

Через ip звонят. Номер отбивается киевский или скрытый - для экономии.
  clientage написав:А никак не понять :( Ничо не рассказывать про свои депо, поблагодарить и усьо

Это же для вашего удобства. Можно сразу заказать наличку на отделение.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:09

  mephala написав:у меня был такой случай с бегемотом
звонят с (056) *** ** ** и начинают выпытывать данные для идентификации клиента. что бы ответить на мою заявку оставленную ранее на гарячке.
я в ответ - извините а как я могу быть уверен что вы представляете банк что бы называть вам идентификационные данные?
мне в ответ с таким апломбом - вы не знаете что (056) *** ** ** это приват звонит?

Мне из укрсоца так звонили с левого номера. Когда отказался идентифицироваться, сразу заблокировали карту. С - сервис ;)
sola
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:00

  mephala написав:у меня был такой случай с бегемотом
звонят с (056) *** ** ** и начинают выпытывать данные для идентификации клиента. что бы ответить на мою заявку оставленную ранее на гарячке.
я в ответ - извините а как я могу быть уверен что вы представляете банк что бы называть вам идентификационные данные?
мне в ответ с таким апломбом - вы не знаете что (056) *** ** ** это приват звонит?
я чуть не поперхнулся. спрашую в ответ - а где этот ваш номер телефона можно в открытом доступе посмотреть что бы убедится что это номер привата? я только 3700 знаю.
в ответ - тишина. так что проблема не только аллы. менеджеры звонят со своих рабочих телефонов на прямую клиенту и варианта только два в этой ситуации - или ложить трубку или просто верить что вам звонят из банка.

у меня на этот случай всегда готова фраза "я не обсуждаю финансовые вопросы по телефону"... :D
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:06

отвечаю- спс за напоминание.
ей поручили, она исполняет
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v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:42

  adamsmittttt написав:Подскажите пожалуйста, практикует ли Альфа-Банк звонки на мобильный с неопределяемого номера с вопросами типа "У вас через пару дней заканчивается депозит, скажите что планируете дальше делать? Продлевать? Сами сможете через МАБ? И т.д."

adamsmittttt, добрый день. Чтобы выяснить это укажите, пожалуйста, в ЛС номер, на который звонили, дату и время звонка.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:18

  clientage написав:
  mihasik написав:
  clientage написав:каким макаром гасить собрались?

Через МАБ,картой другого банка.

такая пополняшка(манисенд) будет проводится 2 банк.дня, т.е. гасится начинать нуна 3го апреля, и 5го уже мона пользоваться

А если через касса или терминал?
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:37

  adamsmittttt написав:Просто если это действительно из банка звонили, как понять что это не мошенники какие-нибудь? Ничего такого вроде не спрашивали, что интересует мошенников, но все таки, почему номер скрыт?

Налицо явная паранойя... :? Вам жить не страшно?
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