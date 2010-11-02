у меня был такой случай с бегемотом звонят с (056) *** ** ** и начинают выпытывать данные для идентификации клиента. что бы ответить на мою заявку оставленную ранее на гарячке. я в ответ - извините а как я могу быть уверен что вы представляете банк что бы называть вам идентификационные данные? мне в ответ с таким апломбом - вы не знаете что (056) *** ** ** это приват звонит? я чуть не поперхнулся. спрашую в ответ - а где этот ваш номер телефона можно в открытом доступе посмотреть что бы убедится что это номер привата? я только 3700 знаю. в ответ - тишина. так что проблема не только аллы. менеджеры звонят со своих рабочих телефонов на прямую клиенту и варианта только два в этой ситуации - или ложить трубку или просто верить что вам звонят из банка.
mephala написав:у меня был такой случай с бегемотом звонят с (056) *** ** ** и начинают выпытывать данные для идентификации клиента. что бы ответить на мою заявку оставленную ранее на гарячке. я в ответ - извините а как я могу быть уверен что вы представляете банк что бы называть вам идентификационные данные? мне в ответ с таким апломбом - вы не знаете что (056) *** ** ** это приват звонит?
Мне из укрсоца так звонили с левого номера. Когда отказался идентифицироваться, сразу заблокировали карту. С - сервис
mephala написав:у меня был такой случай с бегемотом звонят с (056) *** ** ** и начинают выпытывать данные для идентификации клиента. что бы ответить на мою заявку оставленную ранее на гарячке. я в ответ - извините а как я могу быть уверен что вы представляете банк что бы называть вам идентификационные данные? мне в ответ с таким апломбом - вы не знаете что (056) *** ** ** это приват звонит? я чуть не поперхнулся. спрашую в ответ - а где этот ваш номер телефона можно в открытом доступе посмотреть что бы убедится что это номер привата? я только 3700 знаю. в ответ - тишина. так что проблема не только аллы. менеджеры звонят со своих рабочих телефонов на прямую клиенту и варианта только два в этой ситуации - или ложить трубку или просто верить что вам звонят из банка.
у меня на этот случай всегда готова фраза "я не обсуждаю финансовые вопросы по телефону"...
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adamsmittttt написав:Подскажите пожалуйста, практикует ли Альфа-Банк звонки на мобильный с неопределяемого номера с вопросами типа "У вас через пару дней заканчивается депозит, скажите что планируете дальше делать? Продлевать? Сами сможете через МАБ? И т.д."
adamsmittttt, добрый день. Чтобы выяснить это укажите, пожалуйста, в ЛС номер, на который звонили, дату и время звонка.
adamsmittttt написав:Просто если это действительно из банка звонили, как понять что это не мошенники какие-нибудь? Ничего такого вроде не спрашивали, что интересует мошенников, но все таки, почему номер скрыт?