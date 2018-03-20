Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 бер, 2018 21:04
clientage написав: mihasik написав: clientage написав:
такая пополняшка(манисенд) будет проводится 2 банк.дня, т.е. гасится начинать нуна 3го апреля, и 5го уже мона пользоваться
см.
viewtopic.php?p=4237757#p4237757
Небольшое уточнение по вашей ссылке. Последние месяца два примерно заметил что при пополнении по номеру счета в кассе смска приходит сразу (максимум 5-10 минут). А раньше да было 1.5-3 часа где-то.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Додано: Вів 20 бер, 2018 22:27
Ок. Спс)
Т.е. если кэш есть,то лучше через кассу, и можно оттянуть до последнего дня. В остальных случаях,лучше за пару дней гасить!
mihasik
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Додано: Вів 20 бер, 2018 22:39
mihasik написав:
Ок. Спс)
Т.е. если кэш есть,то лучше через кассу, и можно оттянуть до последнего дня. В остальных случаях,лучше за пару дней гасить!
Новичкам лучше следовать советам Альфы, и гасить, полюбе, за 2..3дн до РД
Изучите
https://alfabank.ua/pogashenie/repayment-channels
и проверьте заранее (за 2..3нед) на сколько верно указаны там сроки погашения и зачисления, берегитесь ненужных комиссий. Сделайте для себя маленькие открытия
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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