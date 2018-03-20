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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5473547454755476

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 21:04

  clientage написав:
  mihasik написав:
  clientage написав:
такая пополняшка(манисенд) будет проводится 2 банк.дня, т.е. гасится начинать нуна 3го апреля, и 5го уже мона пользоваться

см. viewtopic.php?p=4237757#p4237757


Небольшое уточнение по вашей ссылке. Последние месяца два примерно заметил что при пополнении по номеру счета в кассе смска приходит сразу (максимум 5-10 минут). А раньше да было 1.5-3 часа где-то.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:27

  clientage написав:см. viewtopic.php?p=4237757#p4237757

Ок. Спс)
Т.е. если кэш есть,то лучше через кассу, и можно оттянуть до последнего дня. В остальных случаях,лучше за пару дней гасить!
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:39

  mihasik написав:
  clientage написав:см. viewtopic.php?p=4237757#p4237757

Ок. Спс)
Т.е. если кэш есть,то лучше через кассу, и можно оттянуть до последнего дня. В остальных случаях,лучше за пару дней гасить!

Новичкам лучше следовать советам Альфы, и гасить, полюбе, за 2..3дн до РД :)
Изучите https://alfabank.ua/pogashenie/repayment-channels и проверьте заранее (за 2..3нед) на сколько верно указаны там сроки погашения и зачисления, берегитесь ненужных комиссий. Сделайте для себя маленькие открытия 8) :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 23:36

  adamsmittttt написав:
Vorlon написав:
  adamsmittttt написав:Просто если это действительно из банка звонили, как понять что это не мошенники какие-нибудь? Ничего такого вроде не спрашивали, что интересует мошенников, но все таки, почему номер скрыт?

Налицо явная паранойя... :? Вам жить не страшно?
Не люблю звонки с неопределяемых номеров. Как будто с человеком в маске общаешься.

Раньше тоже над подобным голову ломал, а теперь не беру вовсе.
Хотят инкогнито, получают инкогнито. :wink:
п.с. Кому нужно перезванивают нормально.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 00:55

Подскажите где почитать тарифы на Класс, в который превратились дебюты?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 05:08

Новая рассрочка Альфа-Банк

[/url]Зображення Зображення Зображення Зображення
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 09:43

Alfa_Bank,
Открытие сберегательного депо с текущего в МАБе не работает.
keep
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:09

  WachtAmRhein написав:Подскажите где почитать тарифы на Класс, в который превратились дебюты?

В архиве есть файл Tarrifs_Клас_стандарт_01.03.18.pdf
sola
 
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