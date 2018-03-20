Ок. Спс) Т.е. если кэш есть,то лучше через кассу, и можно оттянуть до последнего дня. В остальных случаях,лучше за пару дней гасить!
Новичкам лучше следовать советам Альфы, и гасить, полюбе, за 2..3дн до РД Изучите https://alfabank.ua/pogashenie/repayment-channels и проверьте заранее (за 2..3нед) на сколько верно указаны там сроки погашения и зачисления, берегитесь ненужных комиссий. Сделайте для себя маленькие открытия
adamsmittttt написав:Просто если это действительно из банка звонили, как понять что это не мошенники какие-нибудь? Ничего такого вроде не спрашивали, что интересует мошенников, но все таки, почему номер скрыт?
Налицо явная паранойя... Вам жить не страшно?
Не люблю звонки с неопределяемых номеров. Как будто с человеком в маске общаешься.
Раньше тоже над подобным голову ломал, а теперь не беру вовсе. Хотят инкогнито, получают инкогнито. п.с. Кому нужно перезванивают нормально.
Повторю вопрос так как офпред видать пропустил. Если прийти в отделение и написать заяву на закрытие пакета сколько по регламенту идет его закрытие если на счету по нулям? Если у разных пакетов разный срок закрытия то указать у какого сколько.