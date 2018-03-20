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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5474547554765477

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:56

  mephala написав:Повторю вопрос так как офпред видать пропустил.
Если прийти в отделение и написать заяву на закрытие пакета сколько по регламенту идет его закрытие если на счету по нулям?
Если у разных пакетов разный срок закрытия то указать у какого сколько.

mephala, доброе утро. Сроки закрытия счета стандартные: через 45-ть календарных дней.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 4311
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  #<1 ... 5474547554765477
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