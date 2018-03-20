|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 бер, 2018 10:56
mephala написав:
Повторю вопрос так как офпред видать пропустил.
Если прийти в отделение и написать заяву на закрытие пакета сколько по регламенту идет его закрытие если на счету по нулям?
Если у разных пакетов разный срок закрытия то указать у какого сколько.
mephala, доброе утро. Сроки закрытия счета стандартные: через 45-ть календарных дней.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 4311
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 307 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|30327
|3732101
|
|
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
|4545
|745554
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|14970
|2112821
|
реклама
|