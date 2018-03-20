Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 бер, 2018 10:56
mephala написав:
Повторю вопрос так как офпред видать пропустил.
Если прийти в отделение и написать заяву на закрытие пакета сколько по регламенту идет его закрытие если на счету по нулям?
Если у разных пакетов разный срок закрытия то указать у какого сколько.
mephala, доброе утро. Сроки закрытия счета стандартные: через 45-ть календарных дней.
Alfa_Bank
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Додано: Сер 21 бер, 2018 12:49
WachtAmRhein написав:
Подскажите где почитать тарифы на Класс, в который превратились дебюты?
https://alfabank.ua/ru/private-persons/pakety-uslug/tarifi-ta-umovi
СТАРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Дебетные карты (личные, пенсионная, для моряков, для получателей выплат от ФГВФЛ, премиальные и др.)
но у меня с марта месяца эта ссылка не работает, открывается какая то абракадабра, а должен ЗИПовский файл.
Alfa_Bank
когда будет работать ссылка по старым тарифам, потеребите косоруких программистов.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Додано: Сер 21 бер, 2018 12:56
cds77 написав: WachtAmRhein написав:
Подскажите где почитать тарифы на Класс, в который превратились дебюты?
https://alfabank.ua/ru/private-persons/pakety-uslug/tarifi-ta-umovi
СТАРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Дебетные карты (личные, пенсионная, для моряков, для получателей выплат от ФГВФЛ, премиальные и др.)
но у меня с марта месяца эта ссылка не работает, открывается какая то абракадабра, а должен ЗИПовский файл.
Alfa_Bank
когда будет работать ссылка по старым тарифам, потеребите косоруких программистов.
cds77, добрый день. Передано в работу программистам. Когда будет исправлено – отпишусь.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 4312
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Додано: Сер 21 бер, 2018 12:59
Alfa_Bank написав:
mephala, доброе утро. Сроки закрытия счета стандартные: через 45-ть календарных дней.
Скажите, а при переходе с Ультры на Комфорт валютный счет закрывается? Или, висит до тех пор, пока клиент найдет возможность заплатить 50 грн. за карту?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Додано: Сер 21 бер, 2018 13:04
cds77 написав:
Alfa_Bank когда будет работать ссылка по старым тарифам, потеребите косоруких программистов.
А у меня нормально работает
Там внутри, в архиве лежит уже даже обновленный с 1.03.18 тариф по Клас
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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