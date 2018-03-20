Не раньше чем карточка умрёт 30.09.18
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:51
Додано: Сер 21 бер, 2018 15:31
У меня два вопроса к офпреду.
1. Почему запрос на рассрочку по умолчанию приходит с условиями на 6 месяцев с платной комиссией? Обещали же что ответ смской будет на бесплатные три месяца.
2. Как управлять сроками рассрочки без смартфона так как присланная ссылка не пашет на компе?
ЗЫ
второй вопрос отпал так как даже на моем древнем телефоне вышло изменить срок рассрочки. но все же управлять рассрочками из маба было бы удобнее.
Додано: Сер 21 бер, 2018 15:46
Re: Альфа-Банк
Это проблема веб сервера/хостинга. Неверно передаётся content-type.
Свинорыл 80lvl
Додано: Сер 21 бер, 2018 16:02
В продолжение темы класса!
Там смс-инфо 8 грн, если пуши подключить бесплатно будет?
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