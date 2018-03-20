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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:51
Квесторе_поверніться написав:
Що по нових тарифах по Класі грозить імярекам?
Старі рахунки Дебют краще закрити?
Не раньше чем карточка умрёт 30.09.18
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WachtAmRhein
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Додано: Сер 21 бер, 2018 15:31
У меня два вопроса к офпреду.
1. Почему запрос на рассрочку по умолчанию приходит с условиями на 6 месяцев с платной комиссией? Обещали же что ответ смской будет на бесплатные три месяца.
2. Как управлять сроками рассрочки без смартфона так как присланная ссылка не пашет на компе?
ЗЫ
второй вопрос отпал так как даже на моем древнем телефоне вышло изменить срок рассрочки. но все же управлять рассрочками из маба было бы удобнее.
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mephala
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Додано: Сер 21 бер, 2018 15:46
cds77 написав: clientage написав: cds77 написав:
Alfa_Bank когда будет работать ссылка по старым тарифам, потеребите косоруких программистов.
А у меня нормально работает
Там внутри, в архиве лежит уже даже обновленный с 1.03.18 тариф по Клас
Да, проверил в Хроме - работает, а вот в Мозилле, а я работаю на 99,9% в ней, не хочет, хотя до марта нормально работала.
Но это проблема не Мозиллы т.к. другие зипы (зарплатные карты) открывает без проблем.
Это проблема веб сервера/хостинга. Неверно передаётся content-type.
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: Сер 21 бер, 2018 16:02
В продолжение темы класса!
Там смс-инфо 8 грн, если пуши подключить бесплатно будет?
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WachtAmRhein
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