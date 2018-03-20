RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5475547654775478

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:51

  Квесторе_поверніться написав:Що по нових тарифах по Класі грозить імярекам?
Старі рахунки Дебют краще закрити?


Не раньше чем карточка умрёт 30.09.18
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8187
З нами з: 16.11.11
Подякував: 650 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 15:31

У меня два вопроса к офпреду.
1. Почему запрос на рассрочку по умолчанию приходит с условиями на 6 месяцев с платной комиссией? Обещали же что ответ смской будет на бесплатные три месяца.
2. Как управлять сроками рассрочки без смартфона так как присланная ссылка не пашет на компе?

ЗЫ
второй вопрос отпал так как даже на моем древнем телефоне вышло изменить срок рассрочки. но все же управлять рассрочками из маба было бы удобнее.
mephala
 
Повідомлень: 2823
З нами з: 07.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 15:46

Re: Альфа-Банк

cds77 написав:
  clientage написав:
  cds77 написав:Alfa_Bank когда будет работать ссылка по старым тарифам, потеребите косоруких программистов.

А у меня нормально работает :)
Там внутри, в архиве лежит уже даже обновленный с 1.03.18 тариф по Клас

Да, проверил в Хроме - работает, а вот в Мозилле, а я работаю на 99,9% в ней, не хочет, хотя до марта нормально работала.
Но это проблема не Мозиллы т.к. другие зипы (зарплатные карты) открывает без проблем.
Это проблема веб сервера/хостинга. Неверно передаётся content-type.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2279
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:02

В продолжение темы класса!

Там смс-инфо 8 грн, если пуши подключить бесплатно будет?
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8187
З нами з: 16.11.11
Подякував: 650 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:48

Альфа-дайджест не открывается
Service Unavailable
HTTP Error 503. The service is unavailable.
Bosstone
 
Повідомлень: 618
З нами з: 21.04.10
Подякував: 526 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:05

Re: Альфа-Банк

1. Отправка перевыпущенной карты по почте = компрометация карты. Офпред, разубедите меня в этом.
2. За чей счет производится перевыпуск скомпрометированной по вине банка карты?
3. Что значит "при активации перевыпущенной карты страховка может подключиться, а может и не подключиться - как сработает система"? Система, при которой руль стоит прямо, а машина едет куда ей вздумается, вас лично устроит?
4. Когда списывается со счета плата за альфа-чек? входит ли она в грейс-период?
yuri1978
 
Повідомлень: 682
З нами з: 14.01.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5475547654775478
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Flamingo, wolt450 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 534, 535, 536
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5358 1320974
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 бер, 2018 16:57
Scholar
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3033, 3034, 3035
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30348 3733614
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 бер, 2018 16:10
lov2108
Идея Банк 1 ... 1496, 1497, 1498
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
14971 2113074
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 бер, 2018 15:53
cdj2
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.