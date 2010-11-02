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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5476547754785479>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:51

  Квесторе_поверніться написав:Що по нових тарифах по Класі грозить імярекам?
Старі рахунки Дебют краще закрити?


Не раньше чем карточка умрёт 30.09.18
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 15:31

У меня два вопроса к офпреду.
1. Почему запрос на рассрочку по умолчанию приходит с условиями на 6 месяцев с платной комиссией? Обещали же что ответ смской будет на бесплатные три месяца.
2. Как управлять сроками рассрочки без смартфона так как присланная ссылка не пашет на компе?

ЗЫ
второй вопрос отпал так как даже на моем древнем телефоне вышло изменить срок рассрочки. но все же управлять рассрочками из маба было бы удобнее.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 15:46

Re: Альфа-Банк

cds77 написав:
  clientage написав:
  cds77 написав:Alfa_Bank когда будет работать ссылка по старым тарифам, потеребите косоруких программистов.

А у меня нормально работает :)
Там внутри, в архиве лежит уже даже обновленный с 1.03.18 тариф по Клас

Да, проверил в Хроме - работает, а вот в Мозилле, а я работаю на 99,9% в ней, не хочет, хотя до марта нормально работала.
Но это проблема не Мозиллы т.к. другие зипы (зарплатные карты) открывает без проблем.
Это проблема веб сервера/хостинга. Неверно передаётся content-type.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:02

В продолжение темы класса!

Там смс-инфо 8 грн, если пуши подключить бесплатно будет?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:48

Альфа-дайджест не открывается
Service Unavailable
HTTP Error 503. The service is unavailable.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:05

Re: Альфа-Банк

1. Отправка перевыпущенной карты по почте = компрометация карты. Офпред, разубедите меня в этом.
2. За чей счет производится перевыпуск скомпрометированной по вине банка карты?
3. Что значит "при активации перевыпущенной карты страховка может подключиться, а может и не подключиться - как сработает система"? Система, при которой руль стоит прямо, а машина едет куда ей вздумается, вас лично устроит?
4. Когда списывается со счета плата за альфа-чек? входит ли она в грейс-период?
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:02

  mephala написав:У меня два вопроса к офпреду.
1. Почему запрос на рассрочку по умолчанию приходит с условиями на 6 месяцев с платной комиссией? Обещали же что ответ смской будет на бесплатные три месяца.
2. Как управлять сроками рассрочки без смартфона так как присланная ссылка не пашет на компе?

ЗЫ
второй вопрос отпал так как даже на моем древнем телефоне вышло изменить срок рассрочки. но все же управлять рассрочками из маба было бы удобнее.

АНАЛОГИЧНЫЕ ВОПРОСЫ....ибо начали звонить знакомые с вопросами как воспользоваться растрочкой если не пользуешься приложением ????????????
МОЖЕТ БАНК ВСЕ ЖЕ ПО УМОЛЧАНИЮ БУДЕТ СЛАТЬ СТАРТОВЫМ БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 3 МЕСЯЦА ? :?
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:07

Платил 17-го в субботу - в СМС по умолчанию была предложена обычная рассрочка на 3 месяца.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:14

Re: Альфа-Банк

ну видимо продолжают ПОКРАЩУВАТЫ ...(
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:20

или от суммы
я 1.5т - 3мес
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