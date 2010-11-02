Не раньше чем карточка умрёт 30.09.18
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:51
Додано: Сер 21 бер, 2018 15:31
У меня два вопроса к офпреду.
1. Почему запрос на рассрочку по умолчанию приходит с условиями на 6 месяцев с платной комиссией? Обещали же что ответ смской будет на бесплатные три месяца.
2. Как управлять сроками рассрочки без смартфона так как присланная ссылка не пашет на компе?
ЗЫ
второй вопрос отпал так как даже на моем древнем телефоне вышло изменить срок рассрочки. но все же управлять рассрочками из маба было бы удобнее.
Додано: Сер 21 бер, 2018 15:46
Re: Альфа-Банк
Это проблема веб сервера/хостинга. Неверно передаётся content-type.
Свинорыл 80lvl
Додано: Сер 21 бер, 2018 16:02
В продолжение темы класса!
Там смс-инфо 8 грн, если пуши подключить бесплатно будет?
Додано: Сер 21 бер, 2018 16:48
Альфа-дайджест не открывается
Додано: Сер 21 бер, 2018 17:05
Re: Альфа-Банк
1. Отправка перевыпущенной карты по почте = компрометация карты. Офпред, разубедите меня в этом.
2. За чей счет производится перевыпуск скомпрометированной по вине банка карты?
3. Что значит "при активации перевыпущенной карты страховка может подключиться, а может и не подключиться - как сработает система"? Система, при которой руль стоит прямо, а машина едет куда ей вздумается, вас лично устроит?
4. Когда списывается со счета плата за альфа-чек? входит ли она в грейс-период?
Додано: Сер 21 бер, 2018 18:02
АНАЛОГИЧНЫЕ ВОПРОСЫ....ибо начали звонить знакомые с вопросами как воспользоваться растрочкой если не пользуешься приложением ????????????
МОЖЕТ БАНК ВСЕ ЖЕ ПО УМОЛЧАНИЮ БУДЕТ СЛАТЬ СТАРТОВЫМ БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 3 МЕСЯЦА ?
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Додано: Сер 21 бер, 2018 18:07
Платил 17-го в субботу - в СМС по умолчанию была предложена обычная рассрочка на 3 месяца.
Додано: Сер 21 бер, 2018 18:14
Re: Альфа-Банк
ну видимо продолжают ПОКРАЩУВАТЫ ...(
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