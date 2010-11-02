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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5476547754785479

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:23

  wig написав:
  Alfa_Bank написав:mephala, доброе утро. Сроки закрытия счета стандартные: через 45-ть календарных дней.

Скажите, а при переходе с Ультры на Комфорт валютный счет закрывается? Или, висит до тех пор, пока клиент найдет возможность заплатить 50 грн. за карту?

wig, добрый вечер. Счет закрывается.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 4313
З нами з: 18.02.13
Подякував: 9 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:15

Alfabank, перевірте будь ласка приватні повідомлення. Дякую.
Viteos
 
Повідомлень: 20
З нами з: 20.03.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 5476547754785479
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