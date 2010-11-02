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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 бер, 2018 18:23
wig написав: Alfa_Bank написав:
mephala, доброе утро. Сроки закрытия счета стандартные: через 45-ть календарных дней.
Скажите, а при переходе с Ультры на Комфорт валютный счет закрывается? Или, висит до тех пор, пока клиент найдет возможность заплатить 50 грн. за карту?
wig, добрый вечер. Счет закрывается.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 19:15
Alfabank, перевірте будь ласка приватні повідомлення. Дякую.
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Viteos
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