wig, добрый вечер. Счет закрывается.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 бер, 2018 18:23
wig, добрый вечер. Счет закрывается.
Додано: Сер 21 бер, 2018 20:48
сегодня после обеда две суммы по 1,5К
первую сумму ляпнул на 6 месяцев с комиссией так как не дочитался сразу.
вторую рассрочку уже перевел на 3 месяца даже на древнем телефоне перейдя по ссылке и скинув 6 месяцев на 3. Пришла еще одна смска с новым кодом.
но тем кто инетом на телефоне вообще не пользуется это очень неудобно.
попытался ввести ссылку в браузере на компе - написало что ссылка пашет только в телефоне.
ЗЫ
А че не присылать клиенту в смс сразу четыре кода что бы по отправленному назад алле коду было понятно какой срок клиенту нужен на рассрочку? зачем эти переходы по ссылкам и кликанье по кнопкам?
Додано: Сер 21 бер, 2018 21:12
Стартово бесплатно на 3 мес.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 21 бер, 2018 21:14
Так удобнее и нагляднее. Выкладычал скрины.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 21 бер, 2018 21:17
ну у вас смартфон. а мне на древнем телефоне вообще то не так удобно =)
да и прислали мне стартовое предложение на 6 месяцев.
Додано: Сер 21 бер, 2018 22:07
BBC ничего подобного лепят на 6 месяцев клиентам у которых простой тел.вовсе не смартфон - и как этим пользоваться ????
...ЭТО ПРОСТО УЖЕ ПЕРЕХОДИТ ВСЯКИЕ ГРАНИЦИ....
ТО БАНК ВСЕХ ПЫТАЕТСЯ ЗАСТАВИТЬ НАОФОРМЛЯТЬ СВОИ НАХ.НЕ НУЖНЫЕ ПАКЕТЫ
..ТЕПЕРЬ УЖЕ ПОЛУЧАЕТСЯ НАСИЛЬНО ТЕБЕ СУЮТ ПЛАТНУЮ РАСТРОЧКУ НА 6 МЕС ВМЕСТО ПОКА ЕЩЕ 3-Х МЕСЯЧНОЙ КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫ РАССЫЛАТЬСЯ ПО УМОЛЧАНИЮ ПЕРВЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ А ЕСЛИ КЛИЕНТ ХОЧЕТ ТО МОЖЕТ ИДТИ ОФОРМЛЯТЬ НА БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК И ПЛАТНО ...ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ ТЕПЕРЬ ЧТО БЕЖАТЬ СМАРТЫ СЕБЕ ПОКУПАТЬ ????
...ОХРЕНЕЛИ В БАНКЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО СО СВОИМИ ПОКРАЩЕННЯМИ...
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