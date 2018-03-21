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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5476547754785479

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:23

  wig написав:
  Alfa_Bank написав:mephala, доброе утро. Сроки закрытия счета стандартные: через 45-ть календарных дней.

Скажите, а при переходе с Ультры на Комфорт валютный счет закрывается? Или, висит до тех пор, пока клиент найдет возможность заплатить 50 грн. за карту?

wig, добрый вечер. Счет закрывается.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:15

Alfabank, перевірте будь ласка приватні повідомлення. Дякую.
Viteos
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 20:48

  v57 написав:или от суммы
я 1.5т - 3мес


сегодня после обеда две суммы по 1,5К
первую сумму ляпнул на 6 месяцев с комиссией так как не дочитался сразу.
вторую рассрочку уже перевел на 3 месяца даже на древнем телефоне перейдя по ссылке и скинув 6 месяцев на 3. Пришла еще одна смска с новым кодом.
но тем кто инетом на телефоне вообще не пользуется это очень неудобно.
попытался ввести ссылку в браузере на компе - написало что ссылка пашет только в телефоне.

ЗЫ
А че не присылать клиенту в смс сразу четыре кода что бы по отправленному назад алле коду было понятно какой срок клиенту нужен на рассрочку? зачем эти переходы по ссылкам и кликанье по кнопкам?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 21:12

  -VICTOR- написав:
  mephala написав:У меня два вопроса к офпреду.
1. Почему запрос на рассрочку по умолчанию приходит с условиями на 6 месяцев с платной комиссией? Обещали же что ответ смской будет на бесплатные три месяца.
2. Как управлять сроками рассрочки без смартфона так как присланная ссылка не пашет на компе?

ЗЫ
второй вопрос отпал так как даже на моем древнем телефоне вышло изменить срок рассрочки. но все же управлять рассрочками из маба было бы удобнее.

АНАЛОГИЧНЫЕ ВОПРОСЫ....ибо начали звонить знакомые с вопросами как воспользоваться растрочкой если не пользуешься приложением ????????????
МОЖЕТ БАНК ВСЕ ЖЕ ПО УМОЛЧАНИЮ БУДЕТ СЛАТЬ СТАРТОВЫМ БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 3 МЕСЯЦА ? :?

Стартово бесплатно на 3 мес.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 21:14

  mephala написав:
  v57 написав:или от суммы
я 1.5т - 3мес


сегодня после обеда две суммы по 1,5К
первую сумму ляпнул на 6 месяцев с комиссией так как не дочитался сразу.
вторую рассрочку уже перевел на 3 месяца даже на древнем телефоне перейдя по ссылке и скинув 6 месяцев на 3. Пришла еще одна смска с новым кодом.
но тем кто инетом на телефоне вообще не пользуется это очень неудобно.
попытался ввести ссылку в браузере на компе - написало что ссылка пашет только в телефоне.

ЗЫ
А че не присылать клиенту в смс сразу четыре кода что бы по отправленному назад алле коду было понятно какой срок клиенту нужен на рассрочку? зачем эти переходы по ссылкам и кликанье по кнопкам?

Так удобнее и нагляднее. Выкладычал скрины.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 21:17

ну у вас смартфон. а мне на древнем телефоне вообще то не так удобно =)
да и прислали мне стартовое предложение на 6 месяцев.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:07

BBC ничего подобного лепят на 6 месяцев клиентам у которых простой тел.вовсе не смартфон - и как этим пользоваться ????
...ЭТО ПРОСТО УЖЕ ПЕРЕХОДИТ ВСЯКИЕ ГРАНИЦИ....
ТО БАНК ВСЕХ ПЫТАЕТСЯ ЗАСТАВИТЬ НАОФОРМЛЯТЬ СВОИ НАХ.НЕ НУЖНЫЕ ПАКЕТЫ
..ТЕПЕРЬ УЖЕ ПОЛУЧАЕТСЯ НАСИЛЬНО ТЕБЕ СУЮТ ПЛАТНУЮ РАСТРОЧКУ НА 6 МЕС ВМЕСТО ПОКА ЕЩЕ 3-Х МЕСЯЧНОЙ КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫ РАССЫЛАТЬСЯ ПО УМОЛЧАНИЮ ПЕРВЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ А ЕСЛИ КЛИЕНТ ХОЧЕТ ТО МОЖЕТ ИДТИ ОФОРМЛЯТЬ НА БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК И ПЛАТНО ...ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ ТЕПЕРЬ ЧТО БЕЖАТЬ СМАРТЫ СЕБЕ ПОКУПАТЬ ???? :twisted:
...ОХРЕНЕЛИ В БАНКЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО СО СВОИМИ ПОКРАЩЕННЯМИ... :twisted:
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 23:34

Re: Альфа-Банк

  -VICTOR- написав:BBC ничего подобного лепят на 6 месяцев клиентам у которых простой тел.вовсе не смартфон - и как этим пользоваться ????

Мені пропонували на 3 міс.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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