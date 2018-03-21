Додано: Сер 21 бер, 2018 20:48

v57 написав: или от суммы

я 1.5т - 3мес или от суммыя 1.5т - 3мес

сегодня после обеда две суммы по 1,5Кпервую сумму ляпнул на 6 месяцев с комиссией так как не дочитался сразу.вторую рассрочку уже перевел на 3 месяца даже на древнем телефоне перейдя по ссылке и скинув 6 месяцев на 3. Пришла еще одна смска с новым кодом.но тем кто инетом на телефоне вообще не пользуется это очень неудобно.попытался ввести ссылку в браузере на компе - написало что ссылка пашет только в телефоне.ЗЫА че не присылать клиенту в смс сразу четыре кода что бы по отправленному назад алле коду было понятно какой срок клиенту нужен на рассрочку? зачем эти переходы по ссылкам и кликанье по кнопкам?