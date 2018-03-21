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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 бер, 2018 08:58
Розкажіть про скриті комісії кредитки Максимум. Звонили пропонували кредитку(не впевнеий що Максимум) за 60 гр. обслуговування. Я їх послав.
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