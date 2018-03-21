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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 бер, 2018 08:58
Розкажіть про скриті комісії кредитки Максимум. Звонили пропонували кредитку(не впевнеий що Максимум) за 60 гр. обслуговування. Я їх послав.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 09:08
Ethereum написав:Розкажіть про скриті комісії кредитки Максимум.
Судячи з відповіді карта і не потрібна).
Ethereum написав: Я їх послав.
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stryzhko
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Додано: Чет 22 бер, 2018 09:17
thaurian написав:
Вот ни разу ремонт (ноута, телефона, планшета, телевизора, иной железяки) у меня не прокатывался картой как покупка.
А как же он в таком случае проводился, как снятие наличных?
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Додано: Чет 22 бер, 2018 10:21
Viteos написав:
Alfabank, перевірте будь ласка приватні повідомлення. Дякую.
Viteos, доброго ранку. Я надала Вам відповідь вчора о 18:12.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 22 бер, 2018 10:34
Alfa_Bank
Как увидеть тарифы на социальный "Комфорт"?
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