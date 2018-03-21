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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5477547854795480

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 08:58

Розкажіть про скриті комісії кредитки Максимум. Звонили пропонували кредитку(не впевнеий що Максимум) за 60 гр. обслуговування. Я їх послав.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 09:08

Re: Альфа-Банк

Ethereum написав:Розкажіть про скриті комісії кредитки Максимум.

Судячи з відповіді карта і не потрібна).
Ethereum написав: Я їх послав.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 09:17

  thaurian написав:Вот ни разу ремонт (ноута, телефона, планшета, телевизора, иной железяки) у меня не прокатывался картой как покупка.


А как же он в таком случае проводился, как снятие наличных?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:21

  Viteos написав:Alfabank, перевірте будь ласка приватні повідомлення. Дякую.

Viteos, доброго ранку. Я надала Вам відповідь вчора о 18:12.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 4314
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:34

To Alfa_Bank

Alfa_Bank

Как увидеть тарифы на социальный "Комфорт"? Зображення
Gost2013
 
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  #<1 ... 5477547854795480
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