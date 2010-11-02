RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5477547854795480

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 08:58

Розкажіть про скриті комісії кредитки Максимум. Звонили пропонували кредитку(не впевнеий що Максимум) за 60 гр. обслуговування. Я їх послав.
Ethereum
 
Повідомлень: 46
З нами з: 11.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 09:08

Re: Альфа-Банк

Ethereum написав:Розкажіть про скриті комісії кредитки Максимум.

Судячи з відповіді карта і не потрібна).
Ethereum написав: Я їх послав.
stryzhko
 
Повідомлень: 325
З нами з: 04.10.16
Подякував: 31 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 09:17

  thaurian написав:Вот ни разу ремонт (ноута, телефона, планшета, телевизора, иной железяки) у меня не прокатывался картой как покупка.


А как же он в таком случае проводился, как снятие наличных?
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8193
З нами з: 16.11.11
Подякував: 650 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:21

  Viteos написав:Alfabank, перевірте будь ласка приватні повідомлення. Дякую.

Viteos, доброго ранку. Я надала Вам відповідь вчора о 18:12.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4314
З нами з: 18.02.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:34

To Alfa_Bank

Alfa_Bank

Как увидеть тарифы на социальный "Комфорт"? Зображення
Gost2013
 
Повідомлень: 92
З нами з: 15.09.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:50

  Gost2013 написав:Как увидеть тарифы на социальный "Комфорт"?

Тут, но это старые наверно
sola
 
Повідомлень: 3950
З нами з: 02.03.09
Подякував: 456 раз.
Подякували: 449 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:57

  sola написав:
  Gost2013 написав:Как увидеть тарифы на социальный "Комфорт"?

Тут, но это старые наверно


Старые. Судя по ссылке Tarrifscomfortpens01.02.18.pdf новые с 01.02.18
Gost2013
 
Повідомлень: 92
З нами з: 15.09.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:01

Ссылку надо не в браузере открывать, а правой кнопкой мыши и выбрать сохранить как...
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8193
З нами з: 16.11.11
Подякував: 650 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:04

Re: Альфа-Банк

Рідко пиши відгукиЮ, але тут накипіло. Погодив собі попередньо онлайн картку максимум з кешбеком. Передзвонює працівник мені і пропонує додати кешбек за Водафон. я уточнюю чи уце буде та ж картка з кешбекои та просто плюс Водафон бали. відповідає, що так. При зустрічі мені дають картку Коннект...

Ладно, хоч за Водафон бали даватимуть. Так от за три місяці жодного балу не нараховано. Умови картки жахливі порівняно з іншими банками. Кілька разів дзвонив, щоб закрити картку та випустити максимум. З третьої спроби наче погодив. Приходжу у визначений час - мені видають той же коннект тільки без логотипу Водафон... питається навіщо?

Знову дзвонив на гарячу лінію - Максимум випустити відмовили, але розказують як класно без комісії готівку знімати по Коннекту.

Добре, спробував. За зняття 1000 грн - комісія 40 грн. Через 4 дні ще щастя: Списання процентів за користування кредитом (готівкові операції) - 7.70 грн і бонус - Розрахунково-касове обслуговування основної картки (щомісячно, від суми заборгованості на кінець РЦ) - 60 грн. Тобто за зняття готівки на 4 дні комісія - 10.77%.

А коли я захотів в відділенні погасити кредит та забути цей банк як страшний сон, з мене хотіли ще здерти 50 грн комісії за погашення КРЕДИТНИХ коштів!!! Я не знаю де ще таке буває!!

От такий класний досвід!
bo55
 
Повідомлень: 2
З нами з: 18.05.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5477547854795480
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Банк Конкорд, Support BForward і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3035, 3036, 3037
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30368 3735564
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 бер, 2018 12:15
Support BForward
Банк Глобус 1 ... 300, 301, 302
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3019 420327
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 бер, 2018 12:11
bub-har
А-Банк 1 ... 973, 974, 975
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
9740 1393048
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 бер, 2018 12:03
WachtAmRhein
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.