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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5478547954805481

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:30

Рассрочка

Добрый день.

Где можно посмотреть более полные условия по рассрочке?
Конкретнее, интересует, можно ли оформить рассрочку на оплату своими средствами или только на кредитные? К примеру, если сумма платежа 2000 гривень, а есть 1000 кредитных и 1000 личных средств, оформится ли рассрочка?
Giacomo
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:35

Re: Альфа-Банк

  Stringer написав:а с чего вы взяли, что без логотипа водафона у вас коннект?

патамуша ещё до следующей РД в МАБе светилось "Коннект"
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:35

  sola написав:
  Gost2013 написав:Как увидеть тарифы на социальный "Комфорт"?

Тут, но это старые наверно


Старые. Судя по ссылке Tarrifscomfortpens01.02.18.pdf новые с 01.02.18[/quote]

В мене Комфорт 10 гр. знімає.
Та що з Максимум? Більше конкретики))
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:47

  Giacomo написав:Добрый день.

Где можно посмотреть более полные условия по рассрочке?
Конкретнее, интересует, можно ли оформить рассрочку на оплату своими средствами или только на кредитные? К примеру, если сумма платежа 2000 гривень, а есть 1000 кредитных и 1000 личных средств, оформится ли рассрочка?


рассрочка оформляется если при покупке были потрачены кредитные средства более 1К даже если в покупке участвовали и свои средства. рассрочка оформится только на кредитный кусок.
и главное не пополнять карту между покупкой и как банк подтвердит рассрочку.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:49

bo55
карты у аллы классные. просто ними уметь нужно пользоваться.
если нет желания разбираться с тарифами то и стричь будут безбожно.
Востаннє редагувалось mephala в Чет 22 бер, 2018 13:27, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:09

  WachtAmRhein написав:Ссылку надо не в браузере открывать, а правой кнопкой мыши и выбрать сохранить как...


"Ошибка. Запрещено!"
Gost2013
 
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