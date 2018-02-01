Где можно посмотреть более полные условия по рассрочке? Конкретнее, интересует, можно ли оформить рассрочку на оплату своими средствами или только на кредитные? К примеру, если сумма платежа 2000 гривень, а есть 1000 кредитных и 1000 личных средств, оформится ли рассрочка?
Где можно посмотреть более полные условия по рассрочке? Конкретнее, интересует, можно ли оформить рассрочку на оплату своими средствами или только на кредитные? К примеру, если сумма платежа 2000 гривень, а есть 1000 кредитных и 1000 личных средств, оформится ли рассрочка?
рассрочка оформляется если при покупке были потрачены кредитные средства более 1К даже если в покупке участвовали и свои средства. рассрочка оформится только на кредитный кусок. и главное не пополнять карту между покупкой и как банк подтвердит рассрочку.