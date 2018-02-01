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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5479548054815482>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:30

Рассрочка

Добрый день.

Где можно посмотреть более полные условия по рассрочке?
Конкретнее, интересует, можно ли оформить рассрочку на оплату своими средствами или только на кредитные? К примеру, если сумма платежа 2000 гривень, а есть 1000 кредитных и 1000 личных средств, оформится ли рассрочка?
Giacomo
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:35

Re: Альфа-Банк

  Stringer написав:а с чего вы взяли, что без логотипа водафона у вас коннект?

патамуша ещё до следующей РД в МАБе светилось "Коннект"
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:35

  sola написав:
  Gost2013 написав:Как увидеть тарифы на социальный "Комфорт"?

Тут, но это старые наверно


Старые. Судя по ссылке Tarrifscomfortpens01.02.18.pdf новые с 01.02.18[/quote]

В мене Комфорт 10 гр. знімає.
Та що з Максимум? Більше конкретики))
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:47

  Giacomo написав:Добрый день.

Где можно посмотреть более полные условия по рассрочке?
Конкретнее, интересует, можно ли оформить рассрочку на оплату своими средствами или только на кредитные? К примеру, если сумма платежа 2000 гривень, а есть 1000 кредитных и 1000 личных средств, оформится ли рассрочка?


рассрочка оформляется если при покупке были потрачены кредитные средства более 1К даже если в покупке участвовали и свои средства. рассрочка оформится только на кредитный кусок.
и главное не пополнять карту между покупкой и как банк подтвердит рассрочку.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:49

bo55
карты у аллы классные. просто ними уметь нужно пользоваться.
если нет желания разбираться с тарифами то и стричь будут безбожно.
Востаннє редагувалось mephala в Чет 22 бер, 2018 13:27, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:09

  WachtAmRhein написав:Ссылку надо не в браузере открывать, а правой кнопкой мыши и выбрать сохранить как...


"Ошибка. Запрещено!"
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:11

  Cler написав:
  Мизантрóп написав:Cler так самому в оконцовке месяца забирать или как кура носит и в почтовый ящик подъезда бросят? топтать кеды надо?

+Погорелец 12/18 будет там такая же процедура получения перевыпуска?

пенсионный карты никогда не доставляли, так что надо топать...

проясняется viewtopic.php?p=4317492#p4317492
Новая карта в цепких лапах бабульки,светится также серым.Но прохфесианалы на 13-м утверждают,что по соцкомфорту таки будут драть 8 грн. и почернеет в МАБе она в День Смеха.Но мы верим ток компетентной Виктории viewtopic.php?p=4261858#p4261858
P.S. В мобайле ахтивировалась карта и ща две черные) пин за 5 грн. изменен.Альфа чеки на СМС стоят для эксперименту 8)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:50

  mephala написав:У меня два вопроса к офпреду.
1. Почему запрос на рассрочку по умолчанию приходит с условиями на 6 месяцев с платной комиссией? Обещали же что ответ смской будет на бесплатные три месяца.
2. Как управлять сроками рассрочки без смартфона так как присланная ссылка не пашет на компе?

ЗЫ
второй вопрос отпал так как даже на моем древнем телефоне вышло изменить срок рассрочки. но все же управлять рассрочками из маба было бы удобнее.

Добрый день. По умолчанию в СМС предлагается оформить рассрочку на 6-ть месяцев, так как согласно статистике, клиенты чаще используют рассрочку от 6-ти месяцев, что и повлияло на процесс оформления рассрочки.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:53

Alfa_Bank
шото ответ напоминает "массовые жалобы клиентов"
а как быть тем у кого телефон не поддерживает возможность изменения сроков рассрочки а ему лепят по умолчанию платный вариант?
может все же рассмотреть возможность отправки клиентом в ответ не один из одного код а один из четырех на выбор?
тогда и посмотрим на статистику.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:00

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:может все же рассмотреть возможность отправки клиентом в ответ не один из одного код а один из четырех на выбор?

Alfa_Bank, причём мона даже чуток добавить контекста в эти коды, например: 463, 466, 469, 462... т.е. на 3, 6, 9 и 12 месяцев... А там и поглядииим, на вашу стату :lol: :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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