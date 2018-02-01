Где можно посмотреть более полные условия по рассрочке? Конкретнее, интересует, можно ли оформить рассрочку на оплату своими средствами или только на кредитные? К примеру, если сумма платежа 2000 гривень, а есть 1000 кредитных и 1000 личных средств, оформится ли рассрочка?
Где можно посмотреть более полные условия по рассрочке? Конкретнее, интересует, можно ли оформить рассрочку на оплату своими средствами или только на кредитные? К примеру, если сумма платежа 2000 гривень, а есть 1000 кредитных и 1000 личных средств, оформится ли рассрочка?
рассрочка оформляется если при покупке были потрачены кредитные средства более 1К даже если в покупке участвовали и свои средства. рассрочка оформится только на кредитный кусок. и главное не пополнять карту между покупкой и как банк подтвердит рассрочку.
Мизантрóп написав:Cler так самому в оконцовке месяца забирать или как кура носит и в почтовый ящик подъезда бросят? топтать кеды надо?
+Погорелец 12/18 будет там такая же процедура получения перевыпуска?
пенсионный карты никогда не доставляли, так что надо топать...
проясняется viewtopic.php?p=4317492#p4317492 Новая карта в цепких лапах бабульки,светится также серым.Но прохфесианалы на 13-м утверждают,что по соцкомфорту таки будут драть 8 грн. и почернеет в МАБе она в День Смеха.Но мы верим ток компетентной Виктории viewtopic.php?p=4261858#p4261858 P.S. В мобайле ахтивировалась карта и ща две черные) пин за 5 грн. изменен.Альфа чеки на СМС стоят для эксперименту
mephala написав:У меня два вопроса к офпреду. 1. Почему запрос на рассрочку по умолчанию приходит с условиями на 6 месяцев с платной комиссией? Обещали же что ответ смской будет на бесплатные три месяца. 2. Как управлять сроками рассрочки без смартфона так как присланная ссылка не пашет на компе?
ЗЫ второй вопрос отпал так как даже на моем древнем телефоне вышло изменить срок рассрочки. но все же управлять рассрочками из маба было бы удобнее.
Добрый день. По умолчанию в СМС предлагается оформить рассрочку на 6-ть месяцев, так как согласно статистике, клиенты чаще используют рассрочку от 6-ти месяцев, что и повлияло на процесс оформления рассрочки.
Alfa_Bank шото ответ напоминает "массовые жалобы клиентов" а как быть тем у кого телефон не поддерживает возможность изменения сроков рассрочки а ему лепят по умолчанию платный вариант? может все же рассмотреть возможность отправки клиентом в ответ не один из одного код а один из четырех на выбор? тогда и посмотрим на статистику.