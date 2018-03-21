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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5479548054815482

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:09

  clientage написав:Alfa_Bank, причём мона даже чуток добавить контекста в эти коды, например: 463, 466, 469, 462... т.е. на 3, 6, 9 и 12 месяцев... А там и поглядииим, на вашу стату :lol: :idea:

Да и сразу проценты, что бы клиент случайно не подписался на платный вариант.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:12

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Добрый день. По умолчанию в СМС предлагается оформить рассрочку на 6-ть месяцев, так как согласно статистике, клиенты чаще используют рассрочку от 6-ти месяцев


Если блины бесплатно раздавать, то конечно больше всего будут брать с икрой, а когда ценники реальные поставить, то с икрой никому не надо будет.

Ваши статистики с продуктологами в одной палате лежат что ли?
WachtAmRhein
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  #<1 ... 5479548054815482
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